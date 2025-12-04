ندوة توعوية بمبادرة تعالى بفكرة وارجع بمشروع بالوادي الجديد

أعلن سلامة على الحريتى رئيس الوحدة المحلية لمركز مدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد عن تنظيم ندوة تعريفية وتوعوية بقرى المكس القبلي ضمن مبادرة تعالى بفكرة وأرجع بمشروع ضمن فعاليات برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية -مشروعك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بتعظيم الاستفاده من المشروعات المتاحة من خلال المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات المتناهيةالصغر والمتوسطه والصغيرة.

حضر الندورة كل من حسام صالح - مدير المشروع القومي للتنمية بالمركز والمهندس محمود فرج الكريم رئيس قري المكس القبلي، وجرت مناقشة المشاريع التنموية المجتمعيه والمحليه المتاحه من خلال خطه الدوله الطموحة لرفع المستوى المعيشي للفرد ومدي تأثيره علي زياده الانتاجيه لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.