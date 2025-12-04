صحة المنيا: حملات مكثفة للكشف عن متعاطي المخدرات في المدارس الخاصة

أطلقت مديرية الصحة بالمنيا حملات مكثفة للكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالمدارس التعليمية الخاصة بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون المشترك بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم بالمنيا، واستجابة لقرار وزير التربية والتعليم بضرورة إجراء هذه التحاليل على رأس العمل، تيسيرًا على العاملين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومكافحة لظاهرة التعاطي.

المدارس الخاصة

حيث بدأ فريق معمل المخدرات بالمعمل المشترك الإقليمي بمديرية الصحة، جولاته الميدانية بالتنسيق مع إدارة التعليم الخاص، لإجراء التحاليل المطلوبة على رأس العمل ​توفيرا للوقت على السادة المعلمين والإداريين وجميع العاملين مع ضمان استمرارية العملية التعليمية دون تعطيل.

​وقد بدأت هذه الحملات بداية من الشهر الجاري (ديسمبر 2025) بناءً على الخطابات الواردة لإدارة المعامل بمديرية الصحة.

وأكدت مديرية الصحة ، ان خدمة كشف المخدرات متاحة لكافة الهيئات والمصالح الحكومية والخاصة.

