محافظ المنيا يتابع نسب إنجاز مشروع مجمع صالات نادي متحدى الإعاقة

فى اليوم العالمى لذوى الإعاقة، تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نسب الإنجاز في مشروع مجمع صالات نادي متحدى الإعاقة بمدينة المنيا الجديدة، والذي يعد أحد المشروعات الرياضية والخدمية المهمة التي توليها الدولة اهتماماً خاصاً، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع واستثمار طاقاتهم في ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل إضافة نوعية للمنظومة الرياضية بالمحافظة، ويعكس إصرار الدولة على توفير بيئة متكاملة تدعم هذه الفئة وتمنحهم الفرصة لممارسة الرياضات البارالمبية، مشيراً إلى أن محافظة المنيا شاركت خلال السنوات الماضية في بطولات بارالمبية عالمية وحققت ميداليات متقدمة، وهو ما يعكس حجم المواهب التي تمتلكها المحافظة في هذا القطاع.

وأوضح اللواء كدوانى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير البنية الرياضية ودعم مراكز الشباب ضمن الخطة الاستثمارية وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، بما يسهم في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة ورعاية النشء والشباب بمختلف فئاتهم.

وأضاف مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المديرية تتابع بانتظام تنفيذ الأنشطة والبرامج الموجهة لذوي القدرات والهمم، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج تنمية المهارات والأنشطة الرياضية والثقافية للمشاركة الفاعلة في المجتمع وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

