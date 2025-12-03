تحت شعار بالمحبة ممكن.. افتتاح معرض زهور الخريف ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لجامعة المنيا

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم "الأربعاء"، فعاليات معرض زهور الخريف الثامن تحت شعار “بالمحبة ممكن”، الذي تنظمه كلية الزراعة بالجامعة، في إطار استعدادات الجامعة للاحتفال باليوبيل الذهبي عام 2026.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي إبراهيم، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود عبد الهادي، أستاذ متفرغ بالكلية، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب قيادات تنفيذية وأكاديمية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ ورئيس الجامعة أجنحة المعرض التي تضم باقة واسعة من نباتات الزينة والزهور المتنوعة التي تخدم العملية التعليمية والبحثية، مثمنين جهود كلية الزراعة في تنظيم المعرض، وتميز المعروضات التي جاءت بتنسيقات مبتكرة تُضفي أجواء من البهجة والطاقة الإيجابية للزائرين.

وأكد اللواء كدواني أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به جامعة المنيا كشريك فاعل في دعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة، خاصة في القطاع الزراعي الذي يمثل إحدى ركائز الاقتصاد بالصعيد.

وأشار إلى أن مثل هذه المعارض تساهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية الزراعة والجمال الطبيعي، وتعكس المستوى المتميز لكلية الزراعة في التعليم والبحث العلمي. كما تمنى للجامعة مزيدًا من النجاحات مع اقتراب احتفالات اليوبيل الذهبي، الذي يُعد محطة مضيئة في مسيرة التعليم العالي بالمنيا.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، أن معرض “بالمحبة ممكن” يمثل واجهة حضارية للجامعة، ويعزز دورها المجتمعي من خلال تقديم خبراتها ومنتجاتها المتميزة للجمهور، إلى جانب دعم الأبحاث العلمية في المجال الزراعي باعتباره أحد أعمدة الأمن الغذائي وتنمية البيئة، مضيفاً أن فعاليات المعرض تأتي ضمن خطة الجامعة للاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيسها، وإبراز ما حققته الجامعة من إنجازات أكاديمية ومجتمعية.

وصرّح الدكتور حمدي إبراهيم، عميد كلية الزراعة، أن معرض هذا العام يتميز عن الدورات السابقة بتوسع مساحته، الأمر الذي أتاح عرض عدد أكبر من النباتات والزهور، إضافة إلى إقامته في توقيت استثنائي يقل فيه عادةً معدل تفتح الزهور، لافتاً إلى أن المعرض يهدف إلى إبراز الإمكانيات الزراعية والجمالية التي تمتلكها الكلية، ضمن استعداداتها للمشاركة في احتفالات اليوبيل الذهبي.

في سياق متصل، وجّه الدكتور محمود عبد الهادي، مدير المشتل التعليمي بالكلية، رسالة تقدير إلى محافظ المنيا، مشيدًا بنهج إدارته للمحافظة، مؤكداً أنه نجح في تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين “اللِّين والقوة”، من خلال تطبيق القانون بحزم لردع المخالفات، وفي الوقت نفسه نال احترام ومحبة المواطنين بفضل دوره الإنساني وجهوده الواضحة في خدمة المحافظة.