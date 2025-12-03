قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور
مكتب نتنياهو: نستعد لتسلم جثة محتجز عثر عليها شمال قطاع غزة
وصل 110.. زيادة الطعون على نتيجة المرحلة الثانية بانتخابات النواب أمام الإدارية العليا
النيابة تنتهي من سماع لأقوال والد السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور
فيديو ترامب النائم في اجتماع حكومي يثير الجدل
التضامن: 1.2 مليون شخص يستفيدون من برنامج كرامة بقيمة 11 مليار جنيه سنويا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحت شعار بالمحبة ممكن.. افتتاح معرض زهور الخريف ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لجامعة المنيا

ايمن رياض

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم "الأربعاء"، فعاليات معرض زهور الخريف الثامن تحت شعار “بالمحبة ممكن”، الذي تنظمه كلية الزراعة بالجامعة، في إطار استعدادات الجامعة للاحتفال باليوبيل الذهبي عام 2026.

جاء ذلك بحضور  الدكتور حمدي إبراهيم، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود عبد الهادي، أستاذ متفرغ بالكلية، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب قيادات تنفيذية وأكاديمية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ ورئيس الجامعة أجنحة المعرض التي تضم باقة واسعة من نباتات الزينة والزهور المتنوعة التي تخدم العملية التعليمية والبحثية، مثمنين جهود كلية الزراعة في تنظيم المعرض، وتميز المعروضات التي جاءت بتنسيقات مبتكرة تُضفي أجواء من البهجة والطاقة الإيجابية للزائرين.

وأكد اللواء كدواني أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به جامعة المنيا كشريك فاعل في دعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة، خاصة في القطاع الزراعي الذي يمثل إحدى ركائز الاقتصاد بالصعيد.

وأشار إلى أن مثل هذه المعارض تساهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية الزراعة والجمال الطبيعي، وتعكس المستوى المتميز لكلية الزراعة في التعليم والبحث العلمي. كما تمنى للجامعة مزيدًا من النجاحات مع اقتراب احتفالات اليوبيل الذهبي، الذي يُعد محطة مضيئة في مسيرة التعليم العالي بالمنيا.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، أن معرض “بالمحبة ممكن” يمثل واجهة حضارية للجامعة، ويعزز دورها المجتمعي من خلال تقديم خبراتها ومنتجاتها المتميزة للجمهور، إلى جانب دعم الأبحاث العلمية في المجال الزراعي باعتباره أحد أعمدة الأمن الغذائي وتنمية البيئة، مضيفاً أن فعاليات المعرض تأتي ضمن خطة الجامعة للاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيسها، وإبراز ما حققته الجامعة من إنجازات أكاديمية ومجتمعية.

وصرّح الدكتور حمدي إبراهيم، عميد كلية الزراعة، أن معرض هذا العام يتميز عن الدورات السابقة بتوسع مساحته، الأمر الذي أتاح عرض عدد أكبر من النباتات والزهور، إضافة إلى إقامته في توقيت استثنائي يقل فيه عادةً معدل تفتح الزهور، لافتاً إلى أن المعرض يهدف إلى إبراز الإمكانيات الزراعية والجمالية التي تمتلكها الكلية، ضمن استعداداتها للمشاركة في احتفالات اليوبيل الذهبي.

في سياق متصل، وجّه الدكتور محمود عبد الهادي، مدير المشتل التعليمي بالكلية، رسالة تقدير إلى محافظ المنيا، مشيدًا بنهج إدارته للمحافظة، مؤكداً أنه نجح في تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين “اللِّين والقوة”، من خلال تطبيق القانون بحزم لردع المخالفات، وفي الوقت نفسه نال احترام ومحبة المواطنين بفضل دوره الإنساني وجهوده الواضحة في خدمة المحافظة.

المنيا محافظ المنيا رئيس جامعة معرض

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

