قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور
مكتب نتنياهو: نستعد لتسلم جثة محتجز عثر عليها شمال قطاع غزة
وصل 110.. زيادة الطعون على نتيجة المرحلة الثانية بانتخابات النواب أمام الإدارية العليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تركيب وتشغيل بوابات إلكترونية لدخول متاحف شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية القومي

متحف
متحف
محمد الاسكندرانى

انتهت وزارة السياخة والآثار من تركيب وتشغيل البوابات الإلكترونية للدخول بعدد من المتاحف والمواقع الأثرية.

وذلك في ضوء تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي، وما توليه من اهتمام كبير للارتقاء بالتجربة السياحية داخل المواقع الأثرية والمتاحف ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزائرين، ووفقاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

وشملت متاحف شرم الشيخ، الغردقة، الإسكندرية القومي، ومقابر كوم الشقافة بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تركيب ماكينة للحجز الذاتي لبيع تذاكر الزيارة لجميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الأثرية.

تركيب وتشغيل بوابات إلكترونية لدخول  المتاحف 

وستتيح ماكينات الحجز الذاتي للزائرين من المصريين والسائحين شراء تذاكر الزيارة بسهولة باستخدام بطاقات الدفع البنكية، بما يساهم في سهولة عملية شراء التذاكر ودخول المواقع الأثرية، ويدعم توجه الوزارة نحو تقديم خدمات ذكية ومتطورة داخل المقصد السياحي المصري.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الخدمة تمثل إحدى الركائز الرئيسية للمنظومة الإلكترونية المتكاملة لحجز تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، مشيرًا إلى إمكانية شراء التذاكر أيضًا من شبابيك التذاكر المميكنة، فضلًا عن الموقع الإلكتروني الرسمي للحجز.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعميم البوابات الإلكترونية وماكينات الحجز الذاتي تدريجيًا في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، وفق خطة زمنية محددة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للزائرين ويُسهم في تحسين التجربة السياحية.

وأشار الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أن البوابات الإلكترونية الجديدة مرتبطة بالكامل بالمنظومة الإلكترونية لشراء وحجز تذاكر الزيارة، حيث تعمل عبر أجهزة لقراءة رمز الاستجابة السريع (QR Code) الموجود على التذاكر. كما أشار إلى أن ماكينات الحجز الذاتي تعتمد على الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات البنكية فقط.

وأضاف أن منظومة الحجز الإلكتروني تشمل أيضًا تطبيق الهاتف المحمول Experience Egypt المتوفر عبر منصتي Play Store وApp Store، بالإضافة إلى مركز بيع التذاكر المجمعة المخصص لشركات السياحة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة الإلكترونية لتذاكر الزيارة تم تفعيلها حتى الآن في 110 متحف وموقع أثري تابعين للمجلس الأعلى للآثار على مستوى الجمهورية، من أبرزها في منطقة أهرامات الجيزة، المتحف المصري بالتحرير، قلعة صلاح الدين الأيوبي، معبد الدير البحري، معبد الكرنك، وادي الملوك بالأقصر، معبد أبو سمبل بأسوان، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية.
 

حجز تذاكر 
حجز تذاكر
حجز تذاكر
حجز تذاكر
تركيب وتشغيل بوابات إلكترونية لدخول المتاحف حجز إلكتروني للمتاحف وزارة السياحة والآثار مصر متاحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

ايديكس

إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

بالصور

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد