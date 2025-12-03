السكة الحديد تطلق منافذ إضافية لحجز تذاكر قطارات التالجو والـ VIP

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تقديم تسييرا لخدمة جمهور الركاب والارتقاء بمنظومة حجز تذاكر قطارات الـتالجو والـ VIP ، بفتح 4 منافذ جديدة بالدور الأول بالمول التجاري داخل محطة القاهرة برمسيس، بهدف تخفيف التكدس أمام الشبابيك الرئيسية بالمحطة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد منافذ حجز التذاكر بمحطة القاهرة إلى 70 منفذ تعمل لخدمة الركاب على مدار 24 ساعة .

تطبيق أنظمة الدفع الإلكترونية

وأتاحت الهيئة من خلال المنافذ الجديدة تطبيق أنظمة الدفع الإلكترونية عن طريق الفيزا بجانب الدفع النقدي لسرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عمليات الحجز ، بالإضافة الي خدمات الحجز الالكتروني عبر تطبيق وموقع الهيئة الرسمي علي شبكة الانترنت وأرقام الخدمة الصوتية 1661 / 09000661 ، وكذلك مكاتب المدينة ووكلاء البيع المعتمدين.

يأتي ذلك في إطار خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الهيئة القومية لسكك حديد مصر للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لخدمة المواطنين.