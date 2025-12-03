قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي عن إيديكس: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعات الدفاعية
مدبولي: نستهدف إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية قريبًا
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور
مكتب نتنياهو: نستعد لتسلم جثة محتجز عثر عليها شمال قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

السكة الحديد تطلق منافذ إضافية لحجز تذاكر قطارات التالجو والـ VIP

أنظمة الحجز
أنظمة الحجز
حمادة خطاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تقديم تسييرا لخدمة جمهور الركاب والارتقاء بمنظومة حجز تذاكر قطارات الـتالجو والـ  VIP ، بفتح 4 منافذ جديدة بالدور الأول بالمول التجاري داخل محطة القاهرة برمسيس، بهدف تخفيف التكدس أمام الشبابيك الرئيسية بالمحطة.

 وبذلك يرتفع إجمالي عدد منافذ حجز التذاكر بمحطة القاهرة إلى 70 منفذ تعمل لخدمة الركاب على مدار 24 ساعة .

تطبيق أنظمة الدفع الإلكترونية 

وأتاحت الهيئة من خلال المنافذ الجديدة تطبيق أنظمة الدفع الإلكترونية عن طريق الفيزا بجانب الدفع النقدي لسرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عمليات الحجز ، بالإضافة الي خدمات الحجز الالكتروني عبر تطبيق وموقع الهيئة الرسمي علي شبكة الانترنت وأرقام الخدمة الصوتية 1661  /  09000661 ، وكذلك مكاتب المدينة ووكلاء البيع المعتمدين.

يأتي ذلك في إطار خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الهيئة القومية لسكك حديد مصر للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لخدمة المواطنين.

النقل السكة الحديد القطارات

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

ايديكس

إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها

فيروس

مفيش فيروس جديد.. الصحة والمصل واللقاح تحسمان الجدل حول موجة الأمراض التنفسية

أدوية

السجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية

النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن

نائب: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء عن الممولين

اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

القصبي: نستهدف مناقشة بحث حول قضية التمكين الاقتصادي كمدخل لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

