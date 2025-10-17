قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامي صبري يوجه رسالة غامضة في أحدث ظهور
قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025

محمد صبيح

أسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 17-10-2025، في البنوك استقرت مع الإجازة الأسبوعية في البنوك..

أسعار الدولار اليوم 

يقدم موقع صدى سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة ضمن نشرته الخدمية.


سعر الدولار اليوم في بنك نكست 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك القاهرة 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في المصرف المتحد 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي المصري  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اتش اس بي سي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار أبوظبي الأول  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بنك فيصل  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الاهلي المتحد  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في أبوظبي التجاري  47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس  47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول   47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصاردات   47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

صورة من الضبطية

ملابس فاضحة في الشارع.. القبض على فتاتين بعد انتشار صورهما على السوشيال ميديا

مراد مكرم

مش وسطه.. مراد مكرم يثير الجدل بعد تعليقه على رقص الرجال

سليمان عيد

نجل سليمان عيد يحيي ذكرى ميلاده بكلمات مؤثرة

منة شلبي

اليوم.. المخرج كريم الشناوي يدير ماستر كلاس منة شلبي في مهرجان الجونة

بالصور

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

