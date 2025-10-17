آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 17-10-2025 بعد زيادة البنزين

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 17-10-2025، علي مستوى السوق الرسمية.

أعلنت الحكومة صباح اليوم بدء سريان قرارها برفع سعر البنزين بواقع زيادة بنحو 10.5% عما كانت عليه في آخر زيادة أقرتها لجنة تسعير المحروقات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء قبل 6 شهور سابقة.

سعر الدولار في البنوك

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا بعد اغلاق تداولات أمس الخميس، بعد تراجع بلغ 18 قرشا على الأقل في قيمته منذ مطلع الأسبوع الماضي.

آخر تحديث لسعر الدولار

وجاء آخر تحديث سجله سعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

ووصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، البركة، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي الدولي، HSBC، فيصل الاسلامي، ميد بنك، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع في بنكي نكست و القاهرة.

ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، سايب"