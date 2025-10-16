تدخل البنك المركزي الهندي يدعم الروبية في مواجهة المضاربين

شهدت قيمة عملة الروبية الهندية ارتفاعا بعد تدخل مفاجئ من البنك المركزي الهندي، ما أدى كبح توقعات المضاربين الذين راهنوا على تراجع العملة.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" أن عملة الروبية ارتفعت بنحو 1% بعدما تدخل بنك الاحتياطي الهندي بقوة في الأسواق المحلية والعالمية، ما دفع المتداولين إلى التراجع عن رهاناتهم على انخفاض الروبية، وقد أدّى هذا التدخل إلى وقف الحديث عن إمكانية تجاوز الروبية لأدنى مستوى تاريخي لها عند 88.80 مقابل الدولار، إذ استقرت عند 87.93 اليوم الخميس.

وأوضح محللون أن التحرك من البنك المركزي أظهر استعداده للسماح ببعض تقلبات الروبية، لكنه سيتدخل بقوة عندما يرى تهديدًا من المضاربة، كما أنه مع وجود اقتصاد قوي، تضخم منخفض، واحتياطيات تصل إلى 700 مليار دولار، ويملك البنك المركزي القوة المالية والإرادة اللازمة لحماية العملة.

وجاء التدخل في وقت تواجه فيه عملة الروبية ضغوطًا متزايدة بسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وخروج رؤوس الأموال الأجنبية، وقد زادت رهانات المضاربين في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بالرسوم الجمركية الأمريكية، ما أبقى الروبية قرب مستويات منخفضة وأدى إلى قلق من التضخم في بلد يعتمد على استيراد الطاقة.

وأثر تدخل البنك أيضًا على توقعات السوق؛ حيث بدأت مؤسسات مالية كبرى بتعديل توقعاتها نحو صعود الروبية في المدى القريب، ويُعد هذا التدخل مشابهًا لتحرك سابق في فبراير الماضي، حين فاجأ البنك المركزي الأسواق أيضًا لإيقاف تدهور الروبية.

ويعد التوقيت السياسي للتدخل له دلالاته كذلك، إذ يتزامن مع زخم متزايد نحو إبرام اتفاق تجاري بين الهند والولايات المتحدة، حيث يرى بعض المحللين أن تقوية الروبية تعكس صورة إيجابية للهند في أعين واشنطن، ما قد يدعم مسار المفاوضات.

جلان/رأش