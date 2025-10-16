قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزار أبو إسماعيل: تحسن مؤشرات الاقتصاد يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقطر للتعاون في المجال الصحي
الأحد.. إتاحة الموقع الإلكتروني لحجز 6797 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي

كشف البنك المركزي المصري عن اتخاذ خطوات جديدة لتيسير نشر ثقافة الشمول المالي وجذب المزيد من العملاء للجهاز المصرفي بالإضافة لتحديد الشخصيات الطبيعية والإعتبارية المتعاملة مع البنوك مواكبة للتطورات التكنولوجية وتفعيل الخدمات الرقمية.

خطوات البنك المركزي المصري المتسارعة تواكب التطورات التكنولوجية والرقمنة والتي تأتي بصورة استبقاية لمواجهة اجراءات الاحتيال والتزوير وانتحال الصفات للقيام بجرائم مصرفية.

منصة هوية

قال البنك المركزي المصري إنه بصدد تدشين منصة وطنية رقمية تحت اسم " هوية" بإعتبارها مشروعا وطنيا يساعد المواطنين في إثبات هوياتهم وشخصياتهم الرقمية عبر شبكات الإنترنت " العالم الإفتراضي" بغرض القيام بالمعاملات البنكية والحكومية.

لماذا هوية

جاءت التحركات في اصدار واطلاق تلك المنصة ضمن اجراءات الدولة المصرية تنفيذا لاستراتيجيية مصر 2030 نحو تعزيز الشمول المالي وتفعيل الخدمات البنكية الرقمية الموثقة والمؤمنة وهو ما يعني تحول الدولة رسميا لمجتمع رقمي لا نقدي يعتمد بصورة أساسية على الخدمات الرقمية ويعزز من تسريع وتيرة الانتقال للاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الرسمية رقميًا.

مزايا هوية

تساعد المنصة الجديدة في إثبات شخصية المتعاملين مع البنوك والجهات الحكومية سواء عبر شبكات الإنترنت أو الهاتف المحمول وبالتالي تساعد في تقديم كافة الخدمات للمستفيد لحظيا ومن مكانه دون التقيد بالذهاب للفرع البنكي أو الجهة الحكومية ودون تقديم مستندات ورقية

توفر المنصة الجديدة المزمع اطلاقها الوقت والجهد للعميل

وتتميز المنصة بأنها مؤمنة ضد الاختراق أو انتحال الصفة ومشفرة ضد أي محاولات لتسريب البيانات .

التعامل مع المنصة

يمكن للعميل التسجيل من خلال منصة هوية المزمع اطلاقها ضمن مبادرة البنك المركزي تحت عنوان " إعرف عميلك" من خلال تقنية E-KYC للتعرف على الهوية .

بعد التفعيل يقوم العميل بفتح حساب على المنصة وربط بياناته وحساباته البنكية الحالية أو فتح حسابات جديدة

يمكن للعميل أو المستخدم توثيق كافة البيانات والمستندات الرسمية التي يتم اصدارها من الجهات البنكية أو الحكومية

يمكن للعميل تنفيذ كافة المعاملات البنكية والخدمية لحظيا وإلكترونيا والتعامل مع مقدمي الخدمات.

موعد التفعيل

من المقرر أن يتم تفعيل المشروع  خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري للبنوك 2025؛ حيث سيتم تدشين شركة تتبع البنك المركزي المصري تحت اسم " الهوية الرقمية" برأسمال لن يقل عن 275 مليون جنيه مبدئيا حيث يمتلك البنك المركزي فيه نسبة الأغلبية من رأس المال بما لا يقل عن 55%.

 



 

راس المال بنك منصة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

يانيك فيريرا

فيريرا: المؤتمرات الصحفية لنقل الحقائق وليس للتعبير عن الآراء الشخصية

يانيك فيريرا

كواليس جلسة حسين لبيب ويانيك فيريرا

يانيك فيريرا

فيريرا يفتح ملف الرواتب المتأخرة ويكشف تأثيرها على تركيز اللاعبين

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد