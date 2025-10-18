قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء توقيف نتنياهو وجالانت
الصين والولايات المتحدة تتفقان على محادثات تجارية جديدة
لماذا حرم الله العمل يوم السبت على بني إسرائيل؟.. لـ 5 أسباب
من داخل ليفربول.. محمد صلاح يخطف الاضواء..شاهد
اليوم .. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالى
شكوى رسمية فى فيفا من اتحاد طنجة ضد الزمالك.. ماذا حدث؟
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025
كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ 6 كلمات أكثروا ترديدها
أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟
3 مشروبات تساعدك على خفض ضغط الدم سريعا
هجوم بالسهام والعبوات الحارقة ضد السفارة الأمريكية في كولومبيا
ترامب: الرسوم الأميركية المرتفعة على الصين لن تستمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الأمم المتحدة: مخاطر الذخائر غير المنفجرة بغزة تزداد وإزالتها تحتاج وقتا طويلا

محمود نوفل

أكدت بعثة دائرة الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام أن مخاطر الذخائر غير المنفجرة بغزة تزداد بعد وقف إطلاق النار.

وقالت بعثة دائرة الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام في تصريحات لها أن إزالة الذخائر من قطاع غزة ستستغرق وقتا طويلا.

وشددت بعثة دائرة الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام على أن إزالة الذخائر من غزة عمل ضروري لإعادة الحياة تدريجيا لطبيعتها.

وفي سياق أخر  ؛ أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن جيش الاحتلال إرتكب مجزرة جديدة مساء الجمعة  بحق عائلة أبو شعبان، إذ أطلق قذيفة دبابة بشكل مباشر على مركبتهم أثناء محاولتهم تفقد منزلهم في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 11 شهيدًا من أبناء العائلة، بينهم 7 أطفال و3 نساء. 

وقالت الحركة : ماحدث هو جريمة مكتملة الأركان تكشف النية المبيّتة للاحتلال في استهداف المدنيين العزّل دون أي مبرر.

وأضافت الحركة في بيانها : تأتي هذه المجزرة في سياق خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا ، حيث يواصل العدو الصهيوني تنفيذ اعتداءاته وجرائمه بحق أبناء شعبنا، في انتهاك صارخ لكافة الالتزامات التي نصّ عليها الاتفاق، بما يؤكد نواياه العدوانية.

وتابعت حماس : إنّ هذه الجريمة المروّعة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالمجازر والانتهاكات، وتؤكد أن دماء أطفال ونساء شعبنا لا تزال هدفًا مباشرًا لآلة القتل الصهيونية التي تضرب بكل وحشية القيم الإنسانية والقوانين الدولية.

كما طالبت حماس الرئيس ترامب والإخوة الوسطاء إلى متابعة تجاوزات الاحتلال المجرم، والقيام بدورهم في إلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب، والتوقف عن استهداف أبناء الشعب الفلسطيني وتعريض حياتهم للخطر.

كما دعت الحركة المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتهم، والضغط لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد شعب فلسطين ، ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين على جرائمهم بحق الإنسانية.

