باكستان وأفغانستان تعقدان محادثات في الدوحة بعد اشتباكات عنيفة بينهما
ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في شبين الكوم
مع إنعقاد أولى جلساته اليوم.. إجراءات الترشح للجان النوعية بمجلس الشيوخ
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 18-10-2025
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 5800 جنيه|فيديو
التلفزيون الباكستاني يعلن عن محادثات في قطر مع أفغانستان
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟
شنطة المدرسة.. تفاصيل صادمة في واقعة مـ.قتل طفل بالإسماعيلية
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا.. ونادي نجيب يوضح الأسباب
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عاودت التراجع.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تستمر أسعار الدواجن فى التراجع يوما بعد يوم ، وذلك بعد استقرار سوق الأعلاف وتراجع أسعارها أمام المربين وتوفيرها مما شجع المربي على إنتاج المزيد من الدورات الجديدة .
 


أسعار الدواجن اليوم 
 


وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلى 63 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 2 جنيه وتصل  للمستهلك بسعر 76 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 58 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.

كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 98 جنيه بعدما كان سعرها 108 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهًا.

بينما انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 114 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وانخفضت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 165جنيها.

كما ارتفعت  سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
 

أسباب تراجع الدواجن 


ومن جانبه ، كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس غرفة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع المفاجئ، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة استمرار الأسعار الحالية على مستقبل المنتجين والمنظومة بأكملها.
 

أوضح الدكتور عبد العزيز السيد أن أسعار الدواجن كانت قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان المبارك، حيث وصل سعر الكيلو إلى ما بين 98 و100 جنيه.

وأرجع “السيد” هذا الارتفاع إلى زيادة معدلات الطلب خلال الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن القوة الشرائية للمواطنين ترتفع في هذه الفترة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%، وهو ما يؤدي بشكل طبيعي إلى صعود الأسعار تبعًا لآليات العرض والطلب.

