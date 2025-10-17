قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البترول: زيادة أسعار البنزين والسولار يبدأ العمل بها من السادسة صباح اليوم الجمعة
البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام
زيادة 2 جنيه للتر.. رسميا رفع أسعار البنزين والسولار
زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب الفلبين.. انهيارات ومخاوف من توابع جديدة
طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025
الحكومة تكشف موقف العقارات المهددة بالانهيار في الإسكندرية
تجاوز الـ 5700 .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
هل سماع الأذان شرط لحضور لصلاة الجماعة؟..الإفتاء تجيب
1.7 مليون دولار.. كاف يتعرض لخسائر فادحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
سفير مصر السابق بتل أبيب يكشف الوجه الخفي لمعاملة الأسرى بسجون الاحتلال
كيلو الطماطم بـ17.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
القومي للمرأة يهنئ أماني عصفور لتوليها رئاسة الرابطة الدولية للطبيبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عاودت الانخفاض.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي

تراجعت أسعار الدواجن، في المزارع والأسواق، ختام تعاملات الاسبوع بعد ارتفاع أول الأسبوع الجاري.

 وتراجع سعر كيلو الدواجن في الأسواق بنحو  جنيهين، بعد أن ارتفع أول الاسبوه بين 4 إلى 5 جنيهات.

وكانت أسعار الدواجن هبطت من مستوى الـ 80 جنيهًا أول الشهر الماضي، إلى 63 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن بالأسواق 


وكانت أسعار الدواجن تراجعت بأكثر من 15 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بأسعار بداية الشهر الماضي.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

وارتفعت أسعار الدواجن عند مستوى 63 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجّلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 73 و75 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة العروض أو نقصه في الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم


وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 63 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 73 و75جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 58 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 102 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 112 و115 جنيهًا.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 150 و160 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 155 و165 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم
 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 20 و23 جنيهاً.

الكتكوت "ساسو": 19 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 9 و11 جنيهاً.

كتكوت ساسو : بين 17 و18 جنيهاً.

كتكوت فيومي 12 جنيهاً  

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم


سعر الأوراك: بين 75 و80 جنيهاً.

سعر البانيه: بين 190و 210 جنيه.

سعر الكبد والقوانص: 110 جنيهات.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم


كيلو الأجنحة: بين45  و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا

الدواجن أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن الساسو الدواجن الأمهات البيض الكتكوت أسعار البانيه والأوراك اليوم سعر الدواجن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

البنزين

اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص

الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

مشغولات ذهبية

قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

البنزين

رغم الزيادة.. مصر مازالت الأرخص في أسعار البنزين والسولار عالميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

البنزين

مصر الأرخص في بنزين 95 بين الدول المستوردة والمنتجة للوقود

بالصور

أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

اطلالات
اطلالات
اطلالات

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد