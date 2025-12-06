الإعدام لمتهم والمؤبد لـ 2 آخرين بقضية خلية جبهة النصرة الثانية

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت، اليوم، بالإعدام شنقا لمتهم والسجن المؤبد لمتهمين اثنين في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلاميا بـ"خلية جبهة النصرة الثانية".

قضية "خلية جبهة النصرة الثانية"

وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى 9 أكتوبر 2021 خارج جمهورية مصر العربية، المتهم الأول سهل لغيره الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد بأن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة الإرهابية.

وقام المتهمان الثاني والثالث وهما مصريان الجنسية التحقا بإحدى الجامعات المسلحة التي يقع مقرها خارج مصر بأن التحق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة بدولة سوريا، والذي يتخذ من الإرهاب وسائل لتحقيق أغراضه، وقد تلقي تدريبا عسكريا وتعلم الفنون الحربية والأساليب القتالية، لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.