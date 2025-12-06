أصيب 3 عمال جراء سقوطهم في حفرة 8 أمتار على الطريق الدائري في البساتين اثناء أعمال محطة الأتوبيس الترددي.

إصابة 3 عمال سقطوا في حفرة أثناء أعمال محطة الأتوبيس الترددي بالبساتين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بسقوط عمال داخل حفرة من أعلى الطريق الدائري بمحطة الأتوبيس الترددي في البساتين.

انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف، وتبين إنهيار حفرة في محطة الأتوبيس الترددي بمسافة 8 أمتار وسقوط العمال بها أثناء العمل.

وتمكنت وحدات الحماية المدنية في القاهرة من انتشال العمال وإنقاذهم ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.