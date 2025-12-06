قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بسبب الخلافات.. شاب يضرب زوجته حتى الموت بالقاهرة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أحمد مهدي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته الأجنبية داخل شقة بمنطقة مدينة نصر بسبب خلافات زوجية بينهما.

شاب ينهي حياة زوجته الأجنبية في مدينة نصر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة مدينة نصر تضمن ورود بلاغا أفاد بوجود مشاجرة وصوت عالي داخل شقة سكنية بعقار بمحيط القسم.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين العثور على جثة سيدة أجنبية داخل الشقة وبالفحص تبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة حيث نشبت بينهما خلافات زوجية قام على أثرها بالتعدي عليها حتى الموت.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على الشاب المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

