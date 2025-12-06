محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان الركن الأمريكي بمكتبة مصر العامة| صور

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، و"هيرو مصطفى جارج" سفيرة الولايات لمتحدة لدى مصر، مساء اليوم السبت، «الركن الأمريكي» في مكتبة مصر العامة بالأقصر AMRICAN CORNER.

جاء ذلك بحضور الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة، والدكتور عادل زين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وعدد من قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلفة.

وخلال الافتتاح أكد محافظ الأقصر أن افتتاح الركن الأمريكي يعد أول ركن من نوعه في صعيد مصر، ويضم نحو 800 كتاب وعددًا من أجهزة الحاسب الآلي، ويختص بتقديم برامج لتعليم اللغة الإنجليزية وتنمية المهارات للأطفال والكبار، إلى جانب التعريف بالثقافة الأمريكية تاريخيًا وعلميًا واجتماعيًا.

وأضاف محافظ الاقصر أن افتتاح الركن الأمريكي كان حلمًا بدأ منذ عام، وتم العمل عليه بالتعاون مع السفارة الأمريكية حتى خرج إلى النور، مشيرًا إلى دوره في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين الجانبين.

كما افتتح محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية “معرض الصور” الذي يضم نحو 30 صورة تحت عنوان «بيت شيكاغو في الأقصر.. قرن من الشراكة في الحفاظ على تراث مصر».

ومن جهتها، تفقدت السفيرة الأمريكية بصحبة محافظ الأقصر “نادي الأسرة” الملحق بالمكتبة والمسرح الروماني المطل على طريق الكباش.