الغرف التجارية: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تمنح الشركات فرصة ذهبية
النرويج تدعو لتشكيل قوة دولية لحفظ السلام في غزة خلال ديسمبر
أوضاع غزة ما تزال كارثية رغم وقف إطلاق النار.. والقيود تعرقل وصول المساعدات
مباراة مجنونة.. منتخب الجزائر يتفوق على البحرين بثلاثية في الشوط الأول
عمر السومة يرد على اتهامات اتحاد الكرة السوري.. ويكشف حقيقة غيابه عن كأس العرب
سعر الدولار الآن في مصر
دخل الفن بالصدفه.. من هو الفنان سعيد مختار ؟
القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ومصر اليوم في كأس العرب
3 أهداف مثيرة خلال 6 دقائق في مباراة الجزائر والبحرين بكأس العرب
أونروا: آلاف الشاحنات جاهزة لدخول غزة وإسرائيل تمنع مئات الأصناف الأساسية
بعد بنتايج..خوان بيزيرا يتقدم بإنذار لإدارة الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة
استطلاع: الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض الفائدة مرتين في 2026| تفاصيل
محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يتفقدان مشروعات «إحياء إسنا التاريخية»

شمس يونس

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والسفيرة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى غارغ، بزيارة مدينة إسنا صباح اليوم السبت ، لتفقد مشروع «إعادة إحياء إسنا التاريخية» الحاصل مؤخرًا على جائزة الآغا خان للعمارة 2025، والذي تم تنفيذه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبمشاركة مؤسسة «تكوين» للتنمية المجتمعية تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

شملت الجولة تفقد شارع السوق وعددا من البازارات السياحية به ، ومعبد إسنا وأعمال الترميم الجارية به من جانب البعثة المصرية الألمانية، إلى جانب زيارة السوق التقليدي والقيسارية ، ومعصرة الزيت.   
               
كما تفقدا وكالة الجداوي التي أعيد ترميمها وافتتاحها عام 2021 ضمن المشروع، بما أعاد لها رونقها التاريخي وأعاد تنشيط الحركة التجارية والسياحية.

وخلال الزيارة، أكدت السفيرة الأمريكية أن مشروعات إحياء إسنا عززت التعاون المصري–الأمريكي وأسهمت في زيادة أعداد الزوار ثلاثة أضعاف، وخلق مئات الآلاف من أيام العمل، وتدريب أكثر من 300 من أبناء المدينة، إضافة إلى توثيق التراث وجذب الاستثمارات.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر أن مشروع «إحياء إسنا التاريخية» يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والجهات الدولية والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن حصول المشروع على جائزة الآغا خان يعد تتويجًا لجهود جميع الشركاء، وداعمًا لمكانة إسنا على خريطة السياحة العالمية.

وفي ختام الجولة، شدد الجانبان على استمرار التعاون للحفاظ على التراث الثقافي للمدينة، وتعزيز التنمية السياحية والاقتصادية لصالح أهالي إسنا.

