قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
دبلوماسي: روسيا تلعب دورًا مهمًا في تشكيل موقف موسكو تجاه القضايا الدولية
تحطم 3 سيارات في حادث سقوط شجرة ضخمة بالمعادي
حملت سفاحا.. القبض على المتهم بالتعدي على شقيقته في المرج
اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف
وزير السياحة: عدد السائحين الأمريكان ارتفع بنسبة 20% خلال العام الجاري
روسيا تتعامل بحذر مع المقترح الأمريكي وتستخدم التصعيد لإعادة رسم قواعد التفاوض
الجزائر تقسو على البحرين بخماسية في كأس العرب
كأس العرب 2025.. شاهد مباراة مصر والإمارات مجانا على هذه القنوات
تفاصيل المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية
مفاجأة بشأن عضوية كابتن تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق.. تفاصيل
فريق الأهلي للسيدات يفوز على الزمالك بخمسة أهداف في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حضور مصري قوي.. الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا تعلن الفائزين ببرنامج التسريع القاري

الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا
الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا
حسن العمدة

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا عن فوز خمس جهات ناشئة في النسخة الثانية من برنامج التسريع الإفريقي ثلاثي المضاعفة، والذي يهدف إلى دعم تطوير التكنولوجيا وريادة الأعمال في القارة الإفريقية.

وقد شهد البرنامج تنافساً كبيراً هذا العام، حيث تلقت اللجنة أكثر من 700 طلب من 32 دولة إفريقية، ليتم اختيار عشرة متأهلين للمرحلة النهائية قبل الإعلان عن الفائزين.

وبرز الحضور المصري بقوة بعد حصول شركتين مصريتين على مراكز متقدمة ضمن أفضل ثلاث شركات ناشئة في إفريقيا، وهو ما يعكس تطور قطاع التكنولوجيا الرياضية في مصر وقدرته على المنافسة على المستوى القاري.

وستحصل الشركات الفائزة على دعم مالي وفرصة الانضمام إلى برنامج احتضان لمدة 12 شهراً داخل مركز الابتكار في جامعة كارنيجي ميلون إفريقيا.

إلى جانب حصول أفضل ثلاث شركات على رصيد لاستخدام واجهات البرمجة من شركة الذكاء الاصطناعي العالمية، بالإضافة إلى يوم تعايش كامل مع الفريق الهندسي لها داخل مقرها الرئيسي.

وجرى الإعلان عن النتائج خلال فعالية يوم العروض النهائية التي استضافتها جامعة كارنيجي ميلون – إفريقيا في العاصمة الرواندية كيجالي، وذلك بحضور لجنة تحكيم تضم قيادات من الجامعة ومن شركات عالمية متخصصة في التقنية والخدمات الرقمية. ويحظى البرنامج بدعم مؤسسي من جهات ريادية وتقنية عدة، فيما تواصل منصة أل إكس للابتكار دورها كشريك تشغيلي رسمي للبرنامج للعام الثاني على التوالي.

وأكدت كلير أكامانزي، الرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا، تقديرها للمستوى المتقدم الذي قدمته الشركات المشاركة، مشيرة إلى أن الابتكارات المطروحة تُسهم في تشكيل مستقبل الرياضة والترفيه في القارة، وأن الدعم المقدم سيمكن الشركات الناشئة من التوسع وتحقيق تأثير حقيقي ومستدام في إفريقيا والعالم.

الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا كرة السلة كرة السلة في إفريقيا كلير أكامانزي كلير أكامانزي الرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

ترشيحاتنا

محكمة

قرار جديد في محاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة شاب عمدًا بشبرا الخيمة

الاتوبيس الترددي

إصابة 3 عمال سقطوا في حفرة أثناء أعمال محطة الأتوبيس الترددي بالبساتين

جثة - أرشيفية

بسبب الخلافات.. شاب يضرب زوجته حتى الموت بالقاهرة

بالصور

أفضل طرق تحضير كيك مادلين الفرنسي بالمقادير المضبوطة

طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي

فوائد مذهلة لشرب الكركديه للرجال.. أسرار صحية غير متوقعة

فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد