بعد خسارة كرة السيدات .. خالد طلعت:كوارث الزمالك تتواصل

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي هزيمة فريق السيدات الزمالك أمام نظيرة الاهلي في دوري كرة القدم للسيدات.

كوارث الزمالك تتواصل

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كوارث الزمالك تتواصل .. فريق السيدات يسقط أمام الأهلي بخمسة أهداف نظيفة في دوري كرة القدم للسيدات ويتراجع للمركز السابع في جدول ترتيب البطولة".

خسارة الزمالك أمام الاهلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على ضيفه الزمالك بخمسة أهداف دون رد، ‏في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، لحساب منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.‏

جاءت خماسية الأهلي بتوقيع نادين غازي على هدفين، وهدف لكل من لولو نصر ونور يوسف وأشرقت عادل، ليرفع الفريق رصيده بهذه النتيجة إلى 28 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في مباراة فيما تعرض لهزيمة واحدة بالمسابقة التي استهلها بالفوز على بالم هيلز 3-0، وعلى اتحاد بسيون 9-0، وعلى رع 5-0، وخسر من مسار 2-3، ثم فاز على المصري 5-0، وعلى المقاولون العرب 6-0، وتعادل مع زد 2-2، وفاز على الطيران 12-0، وعلى البنك الأهلي 5-0، وعلى ساك 3-1، وعلى الزمالك 5-0، مسجلًا 62 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف فقط.