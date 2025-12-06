قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
دبلوماسي: روسيا تلعب دورًا مهمًا في تشكيل موقف موسكو تجاه القضايا الدولية
تحطم 3 سيارات في حادث سقوط شجرة ضخمة بالمعادي
حملت سفاحا.. القبض على المتهم بالتعدي على شقيقته في المرج
اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف
وزير السياحة: عدد السائحين الأمريكان ارتفع بنسبة 20% خلال العام الجاري
روسيا تتعامل بحذر مع المقترح الأمريكي وتستخدم التصعيد لإعادة رسم قواعد التفاوض
الجزائر تقسو على البحرين بخماسية في كأس العرب
كأس العرب 2025.. شاهد مباراة مصر والإمارات مجانا على هذه القنوات
تفاصيل المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية
مفاجأة بشأن عضوية كابتن تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق.. تفاصيل
فريق الأهلي للسيدات يفوز على الزمالك بخمسة أهداف في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية لاتحاد الجوجيتسو

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية
إسلام مقلد

اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للجوجيتسو، والتي عقدت بمقر مبنى الاتحادات الأولمبية باللجنة الأولمبية المصرية، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامي واستعراض البنود المدرجة على جدول الأعمال، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل الرياضي.

وشهدت الجلسة حضور الأغلبية من ممثلي الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء، إلى جانب مجلس إدارة الاتحاد برئاسة العميد محمد الشعراوي، الأمر الذي يعكس حرص الهيئات المشاركة على دعم جهود تطوير اللعبة ومسارها الإداري والفني خلال المرحلة المقبلة.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن فتح الجلسة الأولى في تمام الثالثة عصرًا، مع تحديد موعد للجلسة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، إلا أن حضور الأعضاء مكن من بدء الاجتماع في الموعد المحدد دون الحاجة لعقد جلسة لاحقة.

وناقشت الجمعية العمومية عددًا من الملفات المرتبطة بخطط تطوير الجوجيتسو داخل مصر، وسبل توسيع قاعدة الممارسين وتنظيم البطولات المحلية والدولية، فضلًا عن دعم الكوادر الفنية والحكام وفق رؤية الاتحاد المستقبلية.

الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للجوجيتسو الاتحادات الأولمبية اللجنة الأولمبية المصرية اللجنة الأولمبية الجوجيتسو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

الشهادات البنكية

فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري

ترشيحاتنا

رانيا فريد شوقي تذكر تجربة العمل مع الراحلة هدى سلطان في ذكرى مؤثرة

رانيا فريد شوقي تتذكر تجربة عملها مع الراحلة هدى سلطان

اروى جودة وزوجها

أروي جودة تكشف حقيقة إقامة حفل زفاف ثانى ومشاركتها فى ماراثون رمضان 2026

نيرمين الفقي

نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بالصور

أفضل طرق تحضير كيك مادلين الفرنسي بالمقادير المضبوطة

طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي

فوائد مذهلة لشرب الكركديه للرجال.. أسرار صحية غير متوقعة

فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد