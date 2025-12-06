اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية لاتحاد الجوجيتسو

اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للجوجيتسو، والتي عقدت بمقر مبنى الاتحادات الأولمبية باللجنة الأولمبية المصرية، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامي واستعراض البنود المدرجة على جدول الأعمال، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل الرياضي.

وشهدت الجلسة حضور الأغلبية من ممثلي الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء، إلى جانب مجلس إدارة الاتحاد برئاسة العميد محمد الشعراوي، الأمر الذي يعكس حرص الهيئات المشاركة على دعم جهود تطوير اللعبة ومسارها الإداري والفني خلال المرحلة المقبلة.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن فتح الجلسة الأولى في تمام الثالثة عصرًا، مع تحديد موعد للجلسة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، إلا أن حضور الأعضاء مكن من بدء الاجتماع في الموعد المحدد دون الحاجة لعقد جلسة لاحقة.

وناقشت الجمعية العمومية عددًا من الملفات المرتبطة بخطط تطوير الجوجيتسو داخل مصر، وسبل توسيع قاعدة الممارسين وتنظيم البطولات المحلية والدولية، فضلًا عن دعم الكوادر الفنية والحكام وفق رؤية الاتحاد المستقبلية.