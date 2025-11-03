قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الحب حرام؟ علي جمعة: «من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد»
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
الوحدة الإماراتي يفوز على ناسف قرشي 2-1 في أبطال آسيا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29
وزير بريطاني: شراكتنا مع مصر تشهد تطورا مستمرا نحو آفاق أوسع من التعاون
أول رد من محمد أشرف روقا بعد حصوله على قرار أحقيته لـ 5 ملايين جنيه لدى الزمالك
انخفاض سعر الذهب اليوم.. تراجع كبير لعيار 21 للمعدن الأصفر
قرعة الكونفدرالية.. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات
أحمد موسى: أميرة تايلاند حضرت احتفالية المتحف الكبير رغم حالة وفاة لديها
انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟
ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
قرعة دوري أبطال إفريقيا .. مواعيد مباريات الأهلي فى دور المجموعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الجوجيتسو يختتم دورة المدربين والحكام في رياضة الـMMA

اتحاد الجوجيتسو
اتحاد الجوجيتسو
القسم الرياضي

اختتم الاتحاد المصري للجوجيتسو فعاليات دورة المدربين والحكام الأساسية والتصنيفية في فنون القتال داخل القفص (MMA)، والتي أُقيمت لأول مرة تحت إشراف لجنة فنون القتال داخل القفص بالاتحاد، وذلك بحضور العميد محمد الشعراوي رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو.

شهدت الدورة مشاركة واسعة من المدربين والحكام من مختلف المحافظات، واشتملت على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تناولت مجموعة من المحاور المهمة، من بينها مهارات التحكم في القفص (Cage Control)، وأساليب السيطرة على المساحة واستخدام القفص كأداة تكتيكية هجومية ودفاعية، إلى جانب الأسس العامة للمهارات الأساسية في فنون القتال داخل القفص، والتعرف على الركائز الفنية للبناء الحركي للمقاتل، إضافة إلى مهارات الطرح والسقوط وأساليب الدفاع عنها.

وهدفت الدورة إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية والتحكيمية وتطوير منظومة العمل داخل رياضات الفنون القتالية المختلطة في مصر، بما يتماشى مع أحدث النظم والمعايير الدولية.

وفي ختام الفعاليات، أكد العميد محمد الشعراوي رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو بأن تنظيم هذه الدورة يعد خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الممارسين والمدربين والحكام في مجال الفنون القتالية المختلطة، مؤكدًا حرص الاتحاد على نشر ثقافة التدريب والتأهيل العلمي المستند إلى القواعد الدولية، وتوفير بيئة تدعم التطوير المستمر للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات القتالية.

كما أشار الشعراوي إلى أن هذه المبادرة تمثل بداية لسلسلة من البرامج التدريبية التي سيطلقها الاتحاد خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية الاتحاد لبناء منظومة متكاملة من الكفاءات المؤهلة لخدمة رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية في مصر.

حضر فعاليات الدورة كل من الدكتور محمد فوزي نائب رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، والأستاذ عادل حسن نائب رئيس لجنة فنون القتال MMA، إلى جانب نخبة من الخبراء والمدربين وهم: الكابتن نبيل النجدي، الدكتور سمير الشريف، الكابتن هلال أحمد، الكابتن أسامة الرقباوي، الكابتن محمد الزعيم حافظ، الكابتن محمد رشاد، الكابتن عيسى إبراهيم، والكابتن محمد يوسف.

أشرف صبحي وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة جوجيتسو اتحاد الجوجيتسو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

بالصور

أحلى عيون| .. داليا البحيري تتصدر التريند لهذا السبب

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

الأفوكادو.. فاكهة دهنية ستغير شكل بشرتك وجسمك

الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك
الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك
الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك

ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

من أول حب إلى آخر خيبة.. كيف تغيرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟

من أول حب إلى آخر خيبة: كيف تغيّرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟
من أول حب إلى آخر خيبة: كيف تغيّرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟
من أول حب إلى آخر خيبة: كيف تغيّرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟

فيديو

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد