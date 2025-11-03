اتحاد الجوجيتسو يختتم دورة المدربين والحكام في رياضة الـMMA

اختتم الاتحاد المصري للجوجيتسو فعاليات دورة المدربين والحكام الأساسية والتصنيفية في فنون القتال داخل القفص (MMA)، والتي أُقيمت لأول مرة تحت إشراف لجنة فنون القتال داخل القفص بالاتحاد، وذلك بحضور العميد محمد الشعراوي رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو.

شهدت الدورة مشاركة واسعة من المدربين والحكام من مختلف المحافظات، واشتملت على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تناولت مجموعة من المحاور المهمة، من بينها مهارات التحكم في القفص (Cage Control)، وأساليب السيطرة على المساحة واستخدام القفص كأداة تكتيكية هجومية ودفاعية، إلى جانب الأسس العامة للمهارات الأساسية في فنون القتال داخل القفص، والتعرف على الركائز الفنية للبناء الحركي للمقاتل، إضافة إلى مهارات الطرح والسقوط وأساليب الدفاع عنها.

وهدفت الدورة إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية والتحكيمية وتطوير منظومة العمل داخل رياضات الفنون القتالية المختلطة في مصر، بما يتماشى مع أحدث النظم والمعايير الدولية.

وفي ختام الفعاليات، أكد العميد محمد الشعراوي رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو بأن تنظيم هذه الدورة يعد خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الممارسين والمدربين والحكام في مجال الفنون القتالية المختلطة، مؤكدًا حرص الاتحاد على نشر ثقافة التدريب والتأهيل العلمي المستند إلى القواعد الدولية، وتوفير بيئة تدعم التطوير المستمر للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات القتالية.

كما أشار الشعراوي إلى أن هذه المبادرة تمثل بداية لسلسلة من البرامج التدريبية التي سيطلقها الاتحاد خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية الاتحاد لبناء منظومة متكاملة من الكفاءات المؤهلة لخدمة رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية في مصر.

حضر فعاليات الدورة كل من الدكتور محمد فوزي نائب رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، والأستاذ عادل حسن نائب رئيس لجنة فنون القتال MMA، إلى جانب نخبة من الخبراء والمدربين وهم: الكابتن نبيل النجدي، الدكتور سمير الشريف، الكابتن هلال أحمد، الكابتن أسامة الرقباوي، الكابتن محمد الزعيم حافظ، الكابتن محمد رشاد، الكابتن عيسى إبراهيم، والكابتن محمد يوسف.