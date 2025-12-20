قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس يستقبل خدام كنيسة مارمرقس والأنبا بيشوي في دبي

ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،   فى المقر البابوى بالقاهرة الجمعة مجموعة من الشباب والخدام من كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والأنبا بيشوي بدبي، برفقة القس مرقس استفانوس، وذلك خلال زيارتهم الخدمية لمصر، والتي ينظمها المكتب  البابوي لأسابيع الخدمة (High office).

ويُعد المكتب  البابوي لأسابيع الخدمة إحدى المبادرات الرعوية التي تهدف إلى خلق جسور تواصل قوية مع شباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء الكنيسة القبطية في بلاد المهجر، من خلال تقديم فرص لزيارة مصر والمشاركة في أعمال خدمية وروحية، تسهم في توطيد ارتباطهم بجذورهم الكنسية والوطنية.

خلال اللقاء، عبّر قداسة البابا عن سعادته بهذه الزيارة، مشجعًا الشباب على الاستمرار في العمل والخدمة بمحبة واتضاع، ومؤكدًا أهمية أن يشعر كل شاب بأن له دورًا حيًا وفاعلاً في كنيسته الأم.

وتتضمن زيارة الوفد الشبابي برنامجًا روحيًا وخدميًا متنوعًا، إلى جانب زيارات لأماكن كنسية وخدمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

