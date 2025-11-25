الكينج سفيرا للجنة الأولمبية .. ياسر إدريس يهدى محمد منير قلادة العظماء

اختارت اللجنة الأولمبية الأولمبية المصرية الفنان محمد منير سفيرا للجنة وقام المهندس ياسر ادريس بتقليد الفنان القلادة الأولمبية فى حضور المهندس أدهم دهب عضو اللجنة الاقتصادية الأولمبية.



وشهدت اللحظات التى سبقت تقليد منير قلادة العظماء الأولمبية تبادله أطراف الحديث مع المهندس ياسر ادريس عن ارتباطه بحب الرياضة منذ الصغر وإيمانه بأنها رسالة عظيمة مشددا على أنها قوة ناعمه فى نشر مفاهيم الحب والجمال والسلام كما أن أساطيرها وفرسانها ونجومها يحملون الصفات الارادية مثل التحدى والاصرار والنجاح

وأعرب الكينج محمد منير عن سعادته باختياره سفيرا للجنة الأولمبية بما تحمله من تاريخ عريق موجها الشكر إلى المهندس ياسر ادريس على ثقته فى شخصه واختياره سفيرا للحركة الأولمبية المصرية وحصوله على القلادة الأولمبية وتابع محمد منير قائلا : الرياضة رسالة عظيمة ونبيله واتمني ان أساهم فى تعزيز مفاهيمها و مصطلحاتها الراقية ونشرها من خلال دورى كسفير للحركة الأولمبية .

ومن جانبه أكد المهندس ياسر ادريس أن اختيار الكينج سفيرا للجنة الأولمبية جاء تقديرا لتاريخه الكبير وشعبيته الجارفة فى كل أنحاء العالم وشخصيته الراقية والمحبوبة على مر التاريخ ومع كل الأجيال .



وتابع ياسر ادريس أن اختيار الكينج محمد منير جاء ايمانا من اللجنة الاولمبية بأن الكينج قدوة وقيمة كبيرة للشباب والرياضيين وواجهة مشرفة، وسيكون فعال ومؤثر فى الدور المجتمعي المهم الذى تقدمه الالعاب الأولمبية من خلال تعزيز التنوع الثقافي وبناء القيم الإنسانية والتشجيع على السلام والوحدة بين الشعوب وغيرها من المفاهيم والمصطلحات النبيلة ؛ مع الترويج للحركة الأولمبية المصرية فى المؤتمرات والمناسبات والبطولات ودعم المنتخبات الوطنية واللاعبين .