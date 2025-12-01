رئيس اللجنة الأولمبية المصرية يشكر الرئيس السيسي على تهنئة أبطال مصر في الكاراتيه والسلاح

تقدم المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية بالشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تهنئته القلبية إلي منتخب مصر للكاراتيه كبارا وذوي الاحتياجات الخاصة على الإنجاز التاريخي الذي تحقق بسواعد مصر وتصدرهم الترتيب العالمي في بطولة العالم للكاراتيه التي أقيمت في مصر مؤخرا والسلاح الذى حقق إنجازا عالميا أيضا.



وتوجه المهندس ياسر إدريس وكل أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي راعي الرياضة والرياضيين منذ توليه المسئولية وعلى دعمه اللامحدود لكل الألعاب الرياضية وكل أبطال مصر من أبنائها المخلصين الذين يجتهدون لرفع إسم وعلم مصر عاليا في كل المحافل الدولية والقارية.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن دعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي و رعايته واهتمامه بكل المنظومة الرياضية باعتبارها القوة الناعمة يحفز الابطال على التفوق والتالق ويساعد على رقي ونهضة الشعوب ويزرع التواصل بين كل أبناء وشباب العالم وهو ما يثمنه فخامة الرئيس السيسي ويطالب به في كل المؤتمرات التى يعقدها ويرعاها للشباب حول العالم من أجل التعرف على سمات القيادات الشابة ودعمها لمواصلة المشوار وتحقيق الإنجازات حتى يعم السلام كل أرجاء العالم .

وأوضح المهندس ياسر إدريس أن كل كلمات الشكر والتقدير التى يقدمها الرئيس لكل أبطال مصر تنعكس بشكل ايجابي على شغف وجهد وإصرار الشباب على تقديم الأفضل والأداء الرجولي من أجل رفعة الوطن والوقوف دائما على منصات التتويج في المحافل الدولية.

وشدد رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى تصريحاته على أن مصر تعيش أزهى عصور التفوق الرياضي في مختلف الألعاب الفردية والجماعية في عهد الجمهورية الجديدة التى أسسها فخامة الرئيس وكل أبناء مصر المخلصين .



وختم المهندس ياسر إدريس كلامه بتوجيه الشكر هو وكل افراد مجلس اللجنة الأولمبية المصرية واتحاد الكاراتيه لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مساندة ودعم أبطال مصر في الكاراتيه والسلاح الذين سطروا تاريحا كبيرا بين أبطال العالم لرفع إسم الوطن عاليا .