مصرع طفل وإصابة والده في حادث بالدقهلية

لقى طفل مصرعه وأصيب والده إثر وقوع حادث على طربق المنصورة ميت الصارم، حيث وقع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة نصف نقل.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة نصف نقل باتجاه ميت الصارم.

انتقل ضباط المباحث في سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع حازم محمد عثمان أمين صقر 10 أعوام سلامون القماش، وإصابة والده محمد عثمان أمين صقر 47 عاما مقيم سلامون القماش، إصابته ما بعد الارتجاج.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.