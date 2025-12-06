محافظ الدقهلية ووزير الاتصالات يتفقدان سير العمل بسنترال المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظة الدقهلية،

والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سير العمل فى سنترال المنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ.

وقام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رافقهما المهندس تامر المهدى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، بزيارة ميدانية إلى سنترال المنصورة شرق بمحافظة الدقهلية، لتفقد سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة داخل مركز المبيعات، حيث تابع آلية العمل داخل المركز لتقديم خدمة متكاملة تلبى احتياجات العملاء بكفاءة وسرعة.

ويقدم سنترال المنصورة شرق جميع خدمات الاتصالات من التليفون الأرضى، وخدمات الإنترنت، والموبايل، وخدمات التكافل وغيرها، وذلك لأكثر من 64250 عميلا من عملاء الصوت وأكثر من 45200 عميل من عملاء البيانات.