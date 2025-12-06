قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني
حادث مروع بالطريق الساحلى بمطروح.. مصرع 3 أشخاص في تصادم 4 سيارات
الزمالك يصرف جزءاً من مستحقات بيزيرا حتى لايتم فسخ التعاقد
مجموعة مصر.. أبو طه يتقدم لـ منتخب الأردن أمام الكويت في كأس العرب
أسرة الشيخ الشحات أنور تُهدي وزير الأوقاف تذكارًا يحمل صورة الرئيس السيسي .. صور
الذهب يصعد وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة الهندي
الرئيس السيسي يوجه بزيادة المدارس اليابانية إلى 500 وتشديد عقوبات الغش
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المباني في غزة رغم الهدنة
كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 في دقائق
بطولات إفريقيا.. إجراء جديد فى الأهلي بـ الميركاتو الشتوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة
بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء
حوادث

العثور على جثه شخص غريق بمياه البحر الصغير بالدقهلية

همت الحسيني

عثر أهالي قرية ميت السودان التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية،  على جثمان شخص فى العقد السادس من عمره طافية بمياه ترعة البحر الصغير.

تلقت مديرية امن الدقهلية إخطارا من  مركز شرطة منية النصر بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة البحر الصغير امام قرية ميت السودان.
انتقل ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر ، وقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثمان.

بالفحص وسؤال عدد من الاهالي اكدوا ان الجثة لشخص يدعى "السيد فاروق خلف ربيع 60  عاما، ومقيم قرية ميت الحلوج مركز دكرنس".

تم  استدعاء أهله،و إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دكرنس العام تحت تصرف العامة،و وتحرر محضرا بالواقعة.

