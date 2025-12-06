العثور على جثه شخص غريق بمياه البحر الصغير بالدقهلية

عثر أهالي قرية ميت السودان التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، على جثمان شخص فى العقد السادس من عمره طافية بمياه ترعة البحر الصغير.

تلقت مديرية امن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة منية النصر بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة البحر الصغير امام قرية ميت السودان.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر ، وقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثمان.

بالفحص وسؤال عدد من الاهالي اكدوا ان الجثة لشخص يدعى "السيد فاروق خلف ربيع 60 عاما، ومقيم قرية ميت الحلوج مركز دكرنس".

تم استدعاء أهله،و إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دكرنس العام تحت تصرف العامة،و وتحرر محضرا بالواقعة.