محافظ الدقهلية ووزير الاتصالات في زيارة تفقدية لشركة "قمم" للتكنولوجيا والاستشارات الرقمية بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شركة "قمم" للتكنولوجيا والاستشارات الرقمية، الكائنة بشارع سعد زغلول في مدينة المنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

وهدفت الزيارة إلى التعرف عن كثب على أنشطة الشركة الرائدة ومجالات عملها المتميزة في تقديم الحلول الرقمية والبرمجيات المتطورة، والاستماع إلى رؤية مؤسسيها والتحديات التي تواجههم، في إطار دعم مثل هذه الكيانات الواعدة التي تساهم في تنمية الاقتصاد الرقمي محلياً ودولياً.

وأعرب “ مرزوق ”خلال الزيارة عن فخره بوجود مثل هذه الشركات المبتكرة على أرض الدقهلية، مؤكداً على دعم المحافظة الكامل لها وتذليل أي عقبات إدارية قد تواجهها. وأوضح أن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى لتحويل المحافظات إلى مجتمعات ذكية وجاذبة للاستثمار التكنولوجي، وأن شركات مثل "قمم" تمثل نواة حقيقية لهذا التحول.

وقال المحافظ: "نسعى جاهدين لتوفير كل سبل الدعم اللوجيستي والمؤسسي للشباب المبدع في مجالي البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى شركات منتجة وخلق فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، وعلى تلبية مصالح المواطنين.

وأشاد الدكتور عمرو طلعت بمستوى التقدم التقني والإبداعي الذي شهدته في شركة "قمم"، معتبراً إياها نموذجاً ملهماً للشركات الناشئة المصرية التي استطاعت أن تفرض وجودها في السوق المحلي وتنافس بمنتجاتها عالمياً.

وأكد الوزير على استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرامية إلى بناء مصر الرقمية ودفع عجلة التحول الرقمي الشامل، من خلال بناء القدرات البشرية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف طلعت: "زيارتي اليوم تؤكد التكامل بين السياسة الوطنية لوزارة الاتصالات ورؤية المحافظات لبناء مجتمع رقمي منتج. نحن ندعم ونشجع تأسيس المزيد من الشركات التكنولوجية خارج العاصمة، ونعمل على توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة وبرامج بناء المهارات لتحقيق ذلك."

وعرض مؤسسو شركة "قمم" خلال اللقاء مجموعة من المشروعات والحلول التقنية التي طورتها الشركة لعملائها محلياً ودولياً في عدة قطاعات، مثل التجارة الإلكترونية، والحلول البرمجية المتخصصة، والتحول الرقمي للمؤسسات. وأعربوا عن امتنانهم لزيارة المحافظ والوزير، معتبرين إياها دفعة معنوية كبيرة لفريق العمل، وتأكيداً على صحة المسار الذي تسلكه الشركة.

كما ناقش الجانبان سبل التعاون المستقبلية المحتملة، وآليات دمج حلول الشركة في مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها المحافظة، إضافة إلى فرص المشاركة في برامج الوزارة الداعمة للشركات الناشئة

تُعد هذه الزيارة انعكاساً للدعم الرسمي المتواصل للشركات التكنولوجية الناشئة، وإشارة واضحة على توجه الدولة لتعميق صناعة تكنولوجيا المعلومات في كافة ربوع الجمهورية، والاستفادة من طاقات الشباب المصري المبدع لتحقيق الرؤية التنموية لمصر ٢٠٣٠.

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

