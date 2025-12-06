قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النرويج تدعو لتشكيل قوة دولية لحفظ السلام في غزة خلال ديسمبر
أوضاع غزة ما تزال كارثية رغم وقف إطلاق النار.. والقيود تعرقل وصول المساعدات
مباراة مجنونة.. منتخب الجزائر يتفوق على البحرين بثلاثية في الشوط الأول
عمر السومة يرد على اتهامات اتحاد الكرة السوري.. ويكشف حقيقة غيابه عن كأس العرب
سعر الدولار الآن في مصر
دخل الفن بالصدفه.. من هو الفنان سعيد مختار ؟
القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ومصر اليوم في كأس العرب
3 أهداف مثيرة خلال 6 دقائق في مباراة الجزائر والبحرين بكأس العرب
أونروا: آلاف الشاحنات جاهزة لدخول غزة وإسرائيل تمنع مئات الأصناف الأساسية
بعد بنتايج..خوان بيزيرا يتقدم بإنذار لإدارة الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة
استطلاع: الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض الفائدة مرتين في 2026| تفاصيل
معملوش الواجب.. القبض على معلم تعدى على التلاميذ بالضرب داخل مدرسة بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية ووزير الاتصالات يتفقدان مدرسة «WE» الرقمية بالمنصورة

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدرسة "WE" الرقمية (التابعة للشركة المصرية للاتصالات) الواقعة أمام المستشفى الدولي في مدينة المنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ.

جاءت الزيارة في إطار جولة شاملة بعدد من المشروعات بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية الهادفة إلى بناء الإنسان المصري وتطوير التعليم، وتماشياً مع استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.

وأشاد المحافظ والوزير خلال الزيارة بالمستوى التقني المتقدم للمدرسة، وما توفره من بيئة تعليمية رقمية مبتكرة تساهم في تأهيل الكوادر الشابة على المهارات التكنولوجية الحديثة التي يتطلبها سوق العمل المحلي والعالمي، خاصة في مجالات البرمجة، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أهمية مدارس "WE" الرقمية كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الوزارة في بناء القدرات البشرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلق كوادر شابة قادرة على قيادة المستقبل الرقمي لمصر. كما أشاد بجهود الشركة المصرية للاتصالات في نشر هذا النموذج التعليمي الفريد في مختلف المحافظات.

وأكد اللواء طارق مرزوق دعم المحافظة الكامل لمثل هذه المشروعات التقنية المتطورة التي تخدم أبناء محافظة الدقهلية، وتساهم في رفع مستوى التعليم وخلق فرص عمل جديدة للشباب في المجالات التكنولوجية الواعدة، مما يدعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.

واستمع المحافظ والوزير إلى الطلاب والطالبات عن تجربتهم التعليمية في مدرسة WE، الذين أعربوا عن سعادتهم وارتياحهم للالتحاق بهذه المدارس التي تعد بمثابة تجربة متميزة في تعلم العديد من علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجهين رسالة تحفيز للطلاب بالالتحاق بها.

واطلع محافظ الدقهلية ووزير الاتصالات والوفد المرافق على المناهج التدريبية المتخصصة التي تقدمها المدرسة، وآليات التدريب العملي، وخطط التوسع المستقبلية لاستيعاب المزيد من الطلاب من مختلف الفئات العمرية والمؤهلات التعليمية.

يذكر أن مدارس "WE" الرقمية تُعد أحد المشروعات القومية الرائدة التي تهدف إلى تدريب الشباب على أحدث التقنيات الرقمية مجاناً أو بتكلفة مدعومة، تمهيداً لدمجهم في سوق العمل التكنولوجي سريع النمو، كجزء من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

الدقهلبة محافظ تكنولوجيا الرقمبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

الشهادات البنكية

فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري

ترشيحاتنا

الطبيب المتوفى

وفاة طبيب شاب بمستشفى أشمون بالمنوفية..ما القصة؟

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

برعاية الرئيس السيسي.. مصر تحتفي بحفظة كتاب الله بجوائز 13 مليون جنيه.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة 72 دولة

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| هل البشعة حرام وشرك بالله؟.. احذر كشف الكذب بها لـ7 أسباب.. ما حكم إجراء عملية ربط المبايض حفاظا على استقرار صحة الأم؟.. حكم إعطاء فدية الإفطار للأخ المريض لشراء علاجه

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد