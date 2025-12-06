وكالة فيتش تشيد باقتصاد مصر.. تعليق قوي من أحمد موسى | بث مباشر

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت.

وقال الإعلامي أحمد موسى :" وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 % بعد ان تخطى معدل نمو الربع الأول من 2025 توقعات الوكالة ".



ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.