أخبار التوك شو| والدة يوسف ضحية حمام السباحة تفتح النيران.. أحمد موسى: إثيوبيا تمتلك كمية من الأمطار تصل لـ950 مليار متر مكعب

الطب البيطري: جميع الدواجن الخارجة من المزارع مرخصة ومفحوصة ولا وجود لغير الصالحة للاستهلاك

أكد الدكتور الحسيني محمد، المتحدث باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، أنه بعد تداول فيديوهات تظهر بيع دواجن “السردة”، تم العمل على تحرك اللجان التفتيشية على الفور بالتعاون مع الجهات الرقابية.متحدث وزارة الرياضة: هناك مسار للتحقيق في وفاة يوسف محمد وحقه هيرجع.. فيديو

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل مسار التحقيقات في واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد، خلال بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عامًا، مؤكدًا معاقبة من يثبت تورطه بالإهمال والتقصير في الواقعة.



وزير الدولة للإنتاج الحربي: ندفع من 2 إلى 3 مليارات جنيه ضرائب سنويا

قال محمد صلاح الدين وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي، إننا ندفع من 2 إلى 3 مليارات جنيه ضرائب سنويا، مضيفا: أصبحنا ملتزمين بجميع المستحقات والرسوم دون أي استثناءات.وزير الإنتاج الحربي: مصر تمتلك الصلب المدرع وتوطّن صناعة الذخائر

أعلن المهندس محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مصر أصبحت تمتلك حاليًا الصلب المدرع المستخدم في مختلف الصناعات الدفاعية، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع القطاع الخاص لتصنيع عدد من الأسلحة ودعم توسيع قاعدة الإنتاج المحلي.





أحمد موسى: إثيوبيا تمتلك كمية من الأمطار تصل لـ950 مليار متر مكعب وباصين على حصة مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النظام الإثيوبي يتهرب دائما من ملف سد النهضة، وكل تصرفاته أحادية، منفعلا على الهواء قائلا: والله ما كانت تقدر تحط طوبة في السد الإثيوبي لو مفيش 2011.





عايزة حق ابني.. والدة يوسف ضحية حمام السباحة تفتح النيران على المسؤولين

كشفت فاتن إبراهيم، والدة يوسف ضحية حمام السباحة، تفاصيل غرق نجلها، قائلة: يوسف لم يتم إنقاذه في البطولة، وكان يمارس السباحة وهو في عمر الرابعة، متابعة: "انا عايزة حق يوسف من اللي أهملوا في حمايته".مصر تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتشغيل معبر رفح في الاتجاهين لاستقبال المصابين

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أنّ مصر تؤكد التزامها بمقررات اتفاق وقف إطلاق النار بما فيها تشغيل معبر رفح في الاتجاهين لاستقبال الجرحى والمصابين، حسبما أفادت به القناة في خبر عاجل.



ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لا تجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ إسرائيل لم تنشر الشائعات والأنباء غير الدقيقة بخصوص التنسيق مع مصر لفتح معبر رفح خلال الأيام القادمة للخروج من غزة لا يحدث للمرة الأولى.



رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار

عقدت الحكومة اليوم اجتماعها بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي استهله بالإشارة إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.