تتساوى مع مثيلاتها في السوق.. الأوقاف توضح أسباب ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف
آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية
من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة
رقم ضخم .. روسيا تشن 900 هجوم على مقاطعة زابوروجيا الأوكرانية
رسميا.. أمريكا تستبعد جنوب إفريقيا من قمة مجموعة G20
استمارة الشهادة الاعدادية 2026 .. تنبيهات جديدة من المدارس للطلاب بشأنها
دلياني: مجزرة خانيونس تجسّد نمطاً إبادياً إسرائيلياً يستهدف إعادة تشكيل مسار وقف إطلاق النار
صراع داخل الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يسعى لقيادة لجنة تحقيق السابع من أكتوبر
أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية
Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟
مكتب نتنياهو: الرفات الذي تسلمناه من غزة يخص الأسير التايلاندي سوتيساك رينتالاك
كينيا تتهم الجيش البريطاني بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب اعتداءات جنسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التوك شو| والدة يوسف ضحية حمام السباحة تفتح النيران.. أحمد موسى: إثيوبيا تمتلك كمية من الأمطار تصل لـ950 مليار متر مكعب

إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



الطب البيطري: جميع الدواجن الخارجة من المزارع مرخصة ومفحوصة ولا وجود لغير الصالحة للاستهلاك
أكد الدكتور الحسيني محمد، المتحدث باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، أنه بعد تداول فيديوهات تظهر بيع دواجن  “السردة”، تم العمل على تحرك اللجان التفتيشية على الفور بالتعاون مع الجهات الرقابية.متحدث وزارة الرياضة: هناك مسار للتحقيق في وفاة يوسف محمد وحقه هيرجع.. فيديو
كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل مسار التحقيقات في واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد، خلال بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عامًا، مؤكدًا معاقبة من يثبت تورطه بالإهمال والتقصير في الواقعة.
 

وزير الدولة للإنتاج الحربي: ندفع من 2 إلى 3 مليارات جنيه ضرائب سنويا
قال محمد صلاح الدين وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي، إننا ندفع من 2 إلى 3 مليارات جنيه ضرائب سنويا، مضيفا: أصبحنا ملتزمين بجميع المستحقات والرسوم دون أي استثناءات.وزير الإنتاج الحربي: مصر تمتلك الصلب المدرع وتوطّن صناعة الذخائر
أعلن المهندس محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مصر أصبحت تمتلك حاليًا الصلب المدرع المستخدم في مختلف الصناعات الدفاعية، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع القطاع الخاص لتصنيع عدد من الأسلحة ودعم توسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

 

أحمد موسى: إثيوبيا تمتلك كمية من الأمطار تصل لـ950 مليار متر مكعب وباصين على حصة مصر
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النظام الإثيوبي يتهرب دائما من ملف سد النهضة، وكل تصرفاته أحادية، منفعلا على الهواء قائلا: والله ما كانت تقدر تحط طوبة في السد الإثيوبي لو مفيش 2011.



عايزة حق ابني.. والدة يوسف ضحية حمام السباحة تفتح النيران على المسؤولين
كشفت فاتن إبراهيم، والدة يوسف ضحية حمام السباحة، تفاصيل غرق نجلها، قائلة: يوسف لم يتم إنقاذه في البطولة، وكان يمارس السباحة وهو في عمر الرابعة، متابعة: "انا عايزة حق يوسف من اللي أهملوا في حمايته".مصر تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتشغيل معبر رفح في الاتجاهين لاستقبال المصابين

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أنّ مصر تؤكد التزامها بمقررات اتفاق وقف إطلاق النار بما فيها تشغيل معبر رفح في الاتجاهين لاستقبال الجرحى والمصابين، حسبما أفادت به القناة في خبر عاجل.

ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لا تجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ إسرائيل لم تنشر الشائعات والأنباء غير الدقيقة بخصوص التنسيق مع مصر لفتح معبر رفح خلال الأيام القادمة للخروج من غزة لا يحدث للمرة الأولى.
 

رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
عقدت الحكومة اليوم اجتماعها بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي استهله بالإشارة إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب إثيوبيا: نرد الساعة 10 ولا نجعل إثيوبيا تتجاوز علينا

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

هل أعيد الصلاة لو نسيت ركعة ؟.. الإفتاء توضح

علي جمعة: تهذيب النفس يبدأ من ظاهر السلوك حتى يرقّ القلب

منح عميد كلية طب الأزهر الأسبق شهادة “المساهمة الحياتية المتميزة”

طريقة عمل كيك الرواني الهشة

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

