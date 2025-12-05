قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عون: لبنان تعمل مع اليونيفيل على كافة المستويات
مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية
جورج كلوني يعترف: زوجتي تعمل لدى جماعة الإخوان المسلمين
استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وإساءة استخدامها يضر المناعة
أول تعليق روسي على قرار الأمم المتحدة بشأن أطفال أوكرانيا
دراسة: الحرب على غزة تدفع مزيدًا من البريطانيين لاعتناق الإسلام
موعد صلاة الجمعة.. التوقيت الصحيح للصلوات
العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 80 مسيرة روسية
الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة معاون نيابة
مكتبة الإسكندرية تكشف الرسالة الأساسية للفيلم الجديد أصلك مستقبلك
قبل إضافة أصوات الخارج.. الحصر العددي لأعلى الأصوات بدوائر محافظة قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون بين الكهرباء ومؤسسة التمويل الدولية فى مجالات الطاقة المتجددة

اجتماع وزير الكهرباء
اجتماع وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

 التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية "IFC" إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمود السقا مستشار رئيس الوزراء للطروحات، وتم عقد اجتماعا  لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت المقترحات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة التى سيتم طرحها وكيفية الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص للعمل فى مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الحد من الفقد على مستوى شبكات التوزيع.

استهل الدكتور محمود عصمت الاجتماع، مرحبا بوفد مؤسسة التمويل الدولية "IFC " ومشيدًا بالشراكة والتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى مجالات التعاون المشترك الحالية، وأوجه التعاون المستقبلية فى توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودعم مناقصات الطاقة المتجددة على صعيد الخدمات الاستشارية وغيرها من أوجه الدعم المختلفة، فى إطار خطة العمل واستراتيجية الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم مشاركته فى مشروعات تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة، والحد من الفقد وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال توزيع الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك، ودعم الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة.

أكد الدكتور محمود عصمت، العمل من خلال خطة للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، منوها عن الهيكل المحتمل لهذه الخطة والأمثلة المشابهة في بعض الدول الأخرى، وتطرق إلى برنامج خفض الفقد في شبكات التوزيع والاستفادة من الخبرات العالمية المشابهة فى وضع برنامج يتضمن منهجية لتقدير الفقد في شبكات التوزيع، وإعداد توقعات لمعدلات الخفض المتوقعة وذلك بالتعاون والشراكة مع الشركات العالمية العاملة فى المجال، مشيرا إلى النماذج التى يجرى تنفيذها حاليا فى شركات شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالاضافة إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مرحبا بمزيد من التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها وقدراته المالية لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة، موضحا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة فى إطار الاعتماد على الطاقة المتجددة، فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 65% عام 2040.

قال الدكتور محمود عصمت أن "الكهرباء" مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحا أحد أهم الأهداف والمتمثلة فى خفض استهلاك الوقود التقليدى والحد من انبعاثات الكربون، موضحا المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا إلى التعاون مع القطاع الخاص والعمل المشترك فى كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، سيما استخدام التكنولوجيات الحديثة فى الحفاظ على استقرار التيار واستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الكهرباء كركيزة أساسية فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة مؤسسة التمويل الدولية IFC الطاقات المتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار كروت الشحن

حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

السير بنيامين سليد

فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

علي ماهر

علي ماهر: أنا ابن الأهلي.. والمطالبة بحقي ليست هجوما

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

ترشيحاتنا

شيري iCar V27 الـ SUV

شيري iCar V27 الـ SUV تظهر لأول مرة | صور

كيا سيلتوس موديل 2027

شاهد| كيا سيلتوس 2027 الرياضية الجديدة متعددة الاستخدامات

سيات إبيزا موديل 2021

سيات إبيزا هاتشباك بسعر 700 ألف جنيه.. الموديل والمواصفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد