أخبار التوك شو| رئيس الوزراء: نستهدف خفض الدين الخارجي من 1 إلى 2 مليار دولار كل عام.. أحمد موسى ينفعل بسبب بيان إثيوبيا: يعبر عن ميليشيات ولازم نرد عليه

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

رئيس الوزراء: نستهدف خفض الدين الخارجي من 1 إلى 2 مليار دولار كل عام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في لجنة الدين وضعنا مسهدفات منها حجم الإقتراض وكيف يتم تخفيض الدين الخارجي، مشيرا إلى أن الجزء الاكبر من زيادة حجم الدين، كان الاقتراض بعملات أخرى غير الدولار ومنها اليورو، ولو انخفض سعر الدولار امام اليورو يبدأ رقم الدين في الزيادة.

أحمد موسى ينفعل بسبب بيان إثيوبيا: يعبر عن ميليشيات ولازم نرد عليه.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى على البيان الإثيوبي الذي يتهم بشن حملات لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، قائلًا: "إن النظام الإثيوبي يريد استخدام السد الإثيوبي كورقة سياسية ضد مصر.

عايزة حق ابني.. والدة يوسف ضحية حمام السباحة تفتح النيران على المسؤولين

كشفت فاتن إبراهيم، والدة يوسف ضحية حمام السباحة، تفاصيل غرق نجلها، قائلة: يوسف لم يتم إنقاذه في البطولة، وكان يمارس السباحة وهو في عمر الرابعة، متابعة: "انا عايزة حق يوسف من اللي أهملوا في حمايته".



وزير المالية: القطاع الخاص يدعم الحكومة في المشروعات الكبرى

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك مشروعات استراتيجية تقوم بها الدولة، منها مشروع تحلية المياه، ومشروع الطاقة الجديدة المتجددة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص له دور فاعل في تلك المشروعات، ويقوم بها القطاع الخاص، ويكون له دور مساهم وداعم للحكومة.

الطب البيطري: جميع الدواجن الخارجة من المزارع مرخصة ومفحوصة ولا وجود لغير الصالحة للاستهلاك

أكد الدكتور الحسيني محمد، المتحدث باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، أنه بعد تداول فيديوهات تظهر بيع دواجن “السردة”، تم العمل على تحرك اللجان التفتيشية على الفور بالتعاون مع الجهات الرقابية، مشيرا إلى أنه تم الكشف على وجود دواجن مصابة بكدمات وغير مطابقة للوزن الطبيعي، وتم التأكيد أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وزير الإنتاج الحربي يكشف تطور الصناعة العسكرية المصرية

أكد المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي، أن التطور الذي تشهده الصناعة العسكرية المصرية اليوم ليس وليد اللحظة، بل هو حصيلة عقود من الخبرات المتراكمة داخل قطاع الإنتاج الحربي.

الشباب والرياضة تكشف تفاصيل واقعة وفاة السباح يوسف محمد خلال بطولة الجمهورية

أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه تم رصد واقعة غرق السباح الناشئ يوسف محمد، عن طريق كاميرات في إستاد القاهرة، مشيرا إلى أنه تم تفريغ الكاميرات اليوم بمعرفة النيابة، وتُظهر وجود المنقذين وعددهم ومدير البطولة والمشرفين.



«الصحة»: الفيروسات التنفسية نشطة سنويًا بهذا التوقيت.. ولا داعي للقلق | فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الفيروسات التنفسية تنشط سنويًا في مثل هذا التوقيت، وليس هناك ما يدعو المواطنين للقلق.

ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ ما نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلاً عن بعض المصادر بشأن التنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام القادمة للخروج من غزة هو دأب المعتاد من الجانب الإسرائيلي فيما يخص الحدود المصرية، موضحًا: "هذه الأنباء كما ذكر المصدر المسؤول المصري لا أساس لها من الصحة".



الوطنية للانتخابات: الهيئة لم تدخر جهدا من أجل التيسير على الناخبين وخاصة ذوي الهمم

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية، لانتخابات مجلس النواب، تعكس الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات.