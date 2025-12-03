الوطنية للانتخابات: الهيئة لم تدخر جهدا من أجل التيسير على الناخبين وخاصة ذوي الهمم

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية، لانتخابات مجلس النواب، تعكس الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال بنداري، خلال كلمته التي القاها بمؤتمر الهيئة الوطنية للإنتخابات، إن الهيئة لم تدخر جهدا من أجل التيسير على الناخبين وخاصة ذوي الهمم والحرض على المشاركة بشكل فعال.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية تمت في 120 دائرة في 7 محافظات، مؤكدا انه تم استقبال عدد من الشكاوي منها 9 شكاوي للعملية النتخابية في عدد من اللجان، إضافة إلى 7 شكاوي زحام وتكدس و3 شكاوي للاستعلام عن مكان اللجنة.