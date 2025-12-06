الديوان الملكي السعودي: وفاة والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت عن وفاة والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها غدا الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، حسب وكالة الانباء السعودية.

وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي اليوم: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها غدا الأحد الموافق 16 / 6 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.