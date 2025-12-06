تحدثوا بإيجابية.. أحمد موسى: تقرير فيتش شهادة ثقة دولية بصلابة اقتصاد مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وكالة فيتش واحدة من أكبر المؤسسات الاقتصادية في العالم وأصدرت تقريرا عن الوضع الاقتصادي في مصر .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وكالة فيتش لا تجامل أي دولة ويقومون برصد كافة الأوضاع الاقتصادية للدول التي تصدر عنها تقارير ".

وتابع أحمد موسى :" تقرير وكالة فيتش عن مصر في منتهى الإيجابية عن الوضع الاقتصادي في مصر ".

وأكمل موسى :" وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 % بعد ان تخطى معدل نمو الربع الأول من 2025 توقعات الوكالة ".

وتابع أحمد موسى :" تقرير وكالة فيتش يعتبر شهادة ثقة دولية بصلابة الاقتصاد المصري "، مضيفا:" فيتش تحدثت عن تعافي الاستثمارات وزيادة معدلات السياحة ".