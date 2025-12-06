اللجنة الثانية | 6 شباب من خمس دول يتنافسون بالمسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم

تفقد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف فعاليات اللجنة الثانية من لجان التحكيم في اليوم الأول من المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، التي شهدت منافسة متميزة بين ستة متسابقين يمثلون خمس دول، في الفرع الخامس المخصص لفرع الصوت الحسن (القراءة المجوَّدة)، مع الالتزام بحفظ القرآن الكريم كاملًا برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما، إضافة إلى فهم التفسير ومعرفة أسباب النزول، وبشرط ألا يتجاوز سن المتقدم خمسة وثلاثين عامًا وقت الإعلان، وألا يكون قد فاز سابقًا بأي من الجوائز الأولى.

ورافق وزير الأوقاف خلال جولته التفقدية الدكتور عبدالله حسن - مساعد الوزير للمتابعة، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

وقد قدم المتسابقون تلاوات رفيعة المستوى اتسمت بجمال الأداء، وجودة الصوت وإحكام التجويد، بما يعكس جديتهم في إتقان كتاب الله تعالى وفق ضوابط الأداء وأصوله.

وأكدت اللجنة المنظمة أن أعمال اللجنة الثانية تمضي بانضباط كامل وفق آليات تقييم إلكترونية دقيقة تضمن الشفافية وتحقيق العدالة بين المتسابقين، مع إتاحة عرض ملاحظات المحكِّمين بصورة مباشرة أمام الحضور، بما يعزز ثقة المشاركين ويزيد من مصداقية النتائج.

كما أوضحت اللجنة أن انتظام أعمال اللجان المتتابعة في اليوم الأول يأتي ضمن خطة تنظيمية مدروسة تهدف إلى تيسير إجراءات المسابقة، وتوفير بيئة نموذجية للمتسابقين، تعكس مكانة مصر وريادتها في خدمة القرآن الكريم ونشر رسالته.

وتُختتم فعاليات المسابقة مساء الأربعاء بإعلان النتائج النهائية، وتكريم الفائزين في احتفال يليق بحفظة كتاب الله عز وجل.