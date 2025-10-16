قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2 جنيه في كل لتر.. ننشر أسعار زيادة البنزين والسولار والتطبيق اليوم الجمعة
فرص عمل جديدة في الإمارات برواتب مغرية تصل لـ28 ألف جنيه شهريًا
سعر البنزين الآن يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 .. اعرف الزيادة المرتقبة خلال ساعات
صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
توقعات بزيادة أسعار البنزين 3 جنيهات للتر خلال الساعات المقبلة .. تفاصيل
اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص
هات بوسة .. موقف طريف بين محمد فراج وزوجته بسنت شوقي بـ الجونة السينمائي
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار الآن وقرار زيادة مرتقب خلال ساعات
سوستة الفستان اتفتحت| يسرا تنقذ منة شلبي من موقف صادم بمهرجان الجونة
كواليس سقوط شاب يرتدي النقاب للتحرش بالسيدات بمستشفى أبو النمرس
غياب الدباغ ومنسي وشحاتة وكايد عن مباراة الزمالك وديكيداها بالكونفدرالية
وزير الري: نهر النيل قدس الأقداس للمصريين .. ولا يجوز الردم أو البناء بمجراه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هتشتريها بكام بكرة؟ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

الدواجن
الدواجن
آية الجارحي

تراجعت أسعار الدواجن، في المزارع والأسواق، ختام تعاملات الاسبوع بعد ارتفاع أول الأسبوع الجاري.

 وتراجع سعر كيلو الدواجن في الأسواق بنحو  جنيهين، بعد أن ارتفع أول الاسبوع بين 4 إلى 5 جنيهات.

وكانت أسعار الدواجن هبطت من مستوى الـ 80 جنيهًا أول الشهر الماضي، إلى 63 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن بالأسواق 


وكانت أسعار الدواجن تراجعت بأكثر من 15 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بأسعار بداية الشهر الماضي.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

وارتفعت أسعار الدواجن عند مستوى 63 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجّلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 73 و75 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة العروض أو نقصه في الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم


وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 63 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 73 و75جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 58 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 102 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 112 و115 جنيهًا.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 150 و160 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 155 و165 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم
 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 20 و23 جنيهاً.

الكتكوت "ساسو": 19 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 9 و11 جنيهاً.

كتكوت ساسو : بين 17 و18 جنيهاً.

كتكوت فيومي 12 جنيهاً  

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم


سعر الأوراك: بين 78 و85 جنيهاً.

سعر البانيه: بين 190و 210 جنيه.

سعر الكبد والقوانص: 110 جنيهات.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم


كيلو الأجنحة: بين50 و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس الدواجن البيضاء الدواجن الأمهات الدواجن الساسو سعر البيض الكتكوت سعر الدواجن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

مشغولات ذهبية

قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

بالصور

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد