زلزال في هوليوود.. نتفليكس تدخل عالم الاستوديوهات الكبرى عبر بوابة وارنر براذرز

أنهت شركة نتفليكس سباق الاستحواذ على واحدة من أكبر شركات الإعلام في العالم، بعد التوصل إلى اتفاق لشراء وارنر براذرز ديسكفري مقابل 83 مليار دولار، في خطوة تعد الأضخم في تاريخ قطاع البث الرقمي، وتمثل دخول نتفليكس للمرة الأولى إلى عالم الاستوديوهات السينمائية الكبرى.



خلفية الصفقة وتفاصيل المنافسة



شهدت الأسابيع الماضية منافسة محتدمة بين نتفليكس، وباراماونت، وكومكاست للاستحواذ على أصول وارنر. وكانت باراماونت أول من تقدّم بعرض رسمي بقيمة 27 دولارًا للسهم نقدًا، في صفقة كاملة مدعومة بتمويل من ثلاثة صناديق سيادية من الشرق الأوسط.



ورغم ضخامة عرض باراماونت، فضّلت وارنر مواصلة المفاوضات مع نتفليكس، التي ركّز عرضها على الاستوديوهات وخدمة البث HBO Max، ليُحسم القرار في نهاية المطاف لصالح عملاق البث العالمي.



خطط إعادة الهيكلة داخل وارنر



وبالتوازي مع مسار الصفقة، بدأت وارنر براذرز ديسكفري التحضير لتقسيم شبكات الكابل التابعة لها، بما يشمل CNN وTBS وTNT وDiscovery، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب الأصول قبل إتمام عملية البيع.



تحول استراتيجي في صناعة الإعلام



تملك نتفليكس اليوم أكثر من 300 مليون مشترك حول العالم، ويُتوقع أن يُحدث الاستحواذ طفرة غير مسبوقة في قدرتها الإنتاجية والتنافسية، خاصة مع إضافة مكتبة محتوى ضخمة وقاعدة مشتركي HBO Max التي تضم قرابة 130 مليون مشترك.



ويمثل هذا التوسع أول دخول مباشر لنتفليكس إلى السوق التقليدية لصناعة السينما عبر الاستوديوهات الكبرى، ما يمنحها نفوذًا واسعًا في مجالات الإنتاج والتوزيع.



اعتراضات وتحذيرات



ورغم الزخم الكبير المصاحب للصفقة، تواجه الخطوة معارضة قوية داخل الولايات المتحدة. فقد وجّه عدد من المنتجين رسالة مفتوحة إلى الكونغرس، حذّروا فيها من أن استحواذ نتفليكس سيؤدي إلى تقويض صناعة السينما التقليدية وتقليص عدد الأفلام المخصصة للعرض في دور السينما.



وقال المنتجون في رسالتهم: "ليس لدى نتفليكس أي مصلحة في دعم الإصدار السينمائي… بل لديها مصلحة حقيقية في إلغائه."



كما يتوقع خبراء السوق أن تخضع الصفقة لمراجعة تنظيمية صارمة من هيئات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وأوروبا، نظرًا لتأثيرها المحتمل على المنافسة داخل سوق البث الرقمي.



وارنر.. نجاحات متواصلة في شباك التذاكر



تأتي عملية الاستحواذ في وقت تعيش فيه وارنر فترة انتعاش فني وتجاري، بعدما حققت ثمانية أفلام متتالية نجاحات كبيرة في شباك التذاكر. ومن أبرزها فيلم "Sinners" وفيلم "The Battle of the Bulge" للمخرج بول توماس أندرسون، المتوقع دخولهما سباق جوائز الأوسكار.