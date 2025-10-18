4 غيابات وعقدة الأرض.. تفاصيل مباراة الأهلى وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مباراة الأهلي أمام فريق إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا، والتي ستنطلق اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا على استاد بوجامبروا الدولي.

جدير بالذكر أن هذه المباراة تعد الأولى للمارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث يسعى الأهلي إلى افتتاح مشواره بالفوز على الفريق البوروندي.

كما تعد مباراة الأهلي وإيجل نوار، الأولى تحت قيادة المدرب الدنماركي جيس توروب، الذي تولى تدريب الفريق بعد التعاقد معه خلفا لعماد النحاس الذي تولى القيادة الفنية بشكل مؤقت عقب إقالة المدرب الأسباني خوسيه ريبيرو.

وفيما يلي نستعرض كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا:

قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار

تضم قائمة الأهلي لمباراة اليوم مجموعة من اللاعبين المميزين على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، ياسين مرعي، أحمد رمضان، ياسر إبراهيم، محمد شكري، مصطفى العش، أحمد عابدين، أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان، مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أشرف بنشرقي، أحمد عبد القادر، محمود حسن "تريزيجيه"، أحمد سيد "زيزو"، طاهر محمد، محمد عبد الله.

الهجوم: محمد شريف، نيتس جراديشار.

غيابات الأهلي أمام إيجل نوار

تعاني صفوف الأهلي من غيابات مؤلمة بسبب الإصابات، حيث يغيب عن المباراة أربعة نجوم هم: "أشرف داري، كريم فؤاد، حسين الشحات، أحمد رضا، إمام عاشور".

رغم ذلك، شهدت قائمة ييس توروب الأولى تواجد أحمد عابدين ومحمد عبد الله، وهما ثنائي منتخب الشباب. كما عادت أيضًا قائمة الأهلي محمد شكري الظهير الأيسر بعد تعافيه من الإصابة.

مشوار إيجل نوار

استطاع فريق إيجل نوار التأهل إلى دور الـ32 بعد تخطي فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في الدور التمهيدي الأول. وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وبهذا، تمكن فريق إيجل نوار من انتزاع بطاقة التأهل بفضل تسجيله خارج الأرض.

مواجهات الأهلي وأندية بوروندي

تاريخيًا، لم يلعب الأهلي مع الأندية البوروندية سوى مرة واحدة، وكانت أمام فريق فيتالو في عام 2000 خلال دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا، حيث خسر في بوروندي لكنه انتصر في القاهرة.

في تلك المباراة، حقق الأهلي الفوز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون رد، ولكنه خسر في الإياب بنتيجة 2-1. سجّل أهداف الأهلي في تلك المواجهة كل من محمد فاروق وإبراهيم حسن، وعلاء إبراهيم (هدفين).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

يمكن متابعة مباراة الأهلي ضد إيجل نوار عبر شبكة قنوات أون سبورت المصرية، التي تملك حقوق بث المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد خصصت الشبكة قناة أون سبورت 1 (ON Sport 1) لإذاعة المباراة، مما يسهل على الجماهير متابعة اللقاء المصيري الذي ينتظره الكثيرون.

وفيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات:

التردد: 11861.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة البث: HD.