محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

احتل النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، المركز السابع في قائمة مجلة “فوربس” لأعلى اللاعبين أجرًا في العالم لعام 2025، بإجمالي دخل بلغ 55 مليون دولار خلال العام.





وتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة بدخل قدره 280 مليون دولار، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ130 مليون دولار، ثم الفرنسي كريم بنزيما بـ104 ملايين دولار.





وضمت القائمة أيضًا أسماء بارزة مثل كيليان مبابي، إيرلينج هالاند، وفينيسيوس جونيور، إلى جانب النجم الشاب لامين يامال الذي دخل القائمة لأول مرة.





وتبرز هذه الأرقام استمرار محمد صلاح كأحد أكثر اللاعبين تأثيرًا وقيمة في كرة القدم العالمية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.