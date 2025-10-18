قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادي نجيب: تراجع ملحوظ في أسعار الذهب لهذا السبب
محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الشاحنات وقطع الغيار المستوردة
ليس مصريا.. تعليق عمرو أديب على حضور 3 ملايين مواطن مواد السيد البدوي
تعرض زوجة الشهيد عادل عبدالحميد لحادث سير بعد انضماها للقائمة الوطنية
عاوز تتشهر لوحدك .. سبب اتصال الرئيس مبارك بـ محمد صبحي
استشارية: المرأة تمر بعد الانفصال بحالة من الارتباك العاطفي
أخبارأسوان| إنطلاق مهرجان تعامد الشمس.. إنتظام العمل بالتعريفة الجديدة.. إغلاق مطاعم وضبط أغذية فاسدة
دعاء الثلث الأخير من الليل.. 30 دعوة تجلب لك الخير كله وقت الاستجابة
مصطفى بكري: اللي مش شايف اللي بيحصل في البلد يروح يكشف ويلبس نضارة
عمرو أديب يكشف رد وزارة التموين بشأن حقيقة تخفيض حجم زجاجة الزيت
حمدي رزق: مصر تعرضت لحملة إلكترونية استخباراتية بسبب معبر رفح.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيديو

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

مروج حسني

احتل النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، المركز السابع في قائمة مجلة “فوربس” لأعلى اللاعبين أجرًا في العالم لعام 2025، بإجمالي دخل بلغ 55 مليون دولار خلال العام.


 

وتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة بدخل قدره 280 مليون دولار، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ130 مليون دولار، ثم الفرنسي كريم بنزيما بـ104 ملايين دولار.


 

وضمت القائمة أيضًا أسماء بارزة مثل كيليان مبابي، إيرلينج هالاند، وفينيسيوس جونيور، إلى جانب النجم الشاب لامين يامال الذي دخل القائمة لأول مرة.


 

وتبرز هذه الأرقام استمرار محمد صلاح كأحد أكثر اللاعبين تأثيرًا وقيمة في كرة القدم العالمية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

محمد صلاح مو صلاح أجور اللاعبين أعلي أجور لاعبين

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

الهيئة الوطنية للانتخابات

استعلم عن لجنتك الانتخابية وموقعها من خلال موقع وتطبيق الوطنية للانتخابات

مصطفي شعبان

مصطفى شعبان يعلن دعمه لابن عمته أحمد الأشموني في انتخابات مجلس النواب

احمد حاتم

طرح البرومو الرسمي لفيلم قصر الباشا بطولة أحمد حاتم

النجم مدحت صالح

مدحت صالح يبدأ حفله في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33 بالأوبرا

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

فيديو

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

