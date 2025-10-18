ليلى عز العرب لـ صدى البلد: مصر منارة الفن.. وأعمالي القادمة مفاجأة للجمهور

أعربت الفنانة ليلى عز العرب عن سعادتها البالغة بحضور فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الحالية، مشيدةً بأهمية المهرجان في الحفاظ على الهوية الموسيقية العربية، ودوره في تقديم وجوه فنية واعدة إلى جانب تكريم رموز الزمن الجميل.

وفي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، أكدت عز العرب أن مصر كانت وستظل منارة الفن في الوطن العربي، مشيرةً إلى أن مهرجان الموسيقى العربية يحمل رسالة فنية وثقافية هامة تتجاوز حدود الغناء، وتُعيد للأذهان أصالة الطرب وجمال الكلمة واللحن.

وقالت الفنانة إنها تربّت على أغاني كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مؤكدةً حبها الشديد لكافة نجوم الزمن الجميل، دون أن تُغفل متابعتها المستمرة للفن المعاصر وأصوات الجيل الجديد.

واختتمت حديثها بالكشف عن تحضيراتها لعدد من الأعمال الجديدة التي وصفتها بالمفاجأة، موضحةً أنها ستُعلن عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة، وتوقعت أن تحظى بردود فعل قوية من جمهورها.