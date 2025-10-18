خسرت كتير.. عبير الشرقاوي تهاجم نقابة الممثلين لهذا السبب

انتقدت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، تجاهل مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، اسم والدها المخرج الراحل جلال الشرقاوي.

وقالت عبير الشرقاوي على صفحتها بـ"فيس بوك": "لما نقابة المهن التمثيلية تتناسى ذكر اسم رائد من رواد المسرح العربي جلال الشرقاوي وتذكر كرم مطاوع وسعد أردش سميحة أيوب وسهير البابلي وتتناسى ذكر اسم الأستاذ جلال الشرقاوي في أغنية تامر حسنى يبقى النقابة خسرت كتير".

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة المعتزلة بما كتبته حيث قال متابع: "أكيد الأستاذ جلال الشرقاوي قامة فنية عربية كبيرة يعد من ركائز الفن العربي وهو أكبر من أي تكريم رحمه الله آنسه الله عوضه الله الجنة".