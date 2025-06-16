أزمة الوسط الفني مع الحجاب؟.. عبير الشرقاوي تحكي تجربتها بكل صراحة

أكدت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي أن الوسط الفني لا يتقبل الحجاب بشكل حقيقي، مشيرة إلى أن التمثيل بالحجاب أمر صعب، وأن عددًا قليلاً من الفنانات استطعن الاستمرار بعد ارتدائه.



وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاصيل” إن تجربتها الشخصية كشفت عن مواقف سلبية بعد الحجاب، وإن البعض تغير تجاهها رغم قربهم منها.



وأوضحت أنها لا ترى الفن حرامًا، لكن ترفض الأدوار التي تتعارض مع التزامها الديني،كما عبّرت عن استيائها من عدم تكريم والدها المخرج جلال الشرقاوي بالشكل اللائق، رغم تاريخه الكبير، مؤكدة أنه كان صادقًا وصاحب مبدأ مما عرضه للتجاهل.



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