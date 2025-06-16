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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

أزمة الوسط الفني مع الحجاب؟.. عبير الشرقاوي تحكي تجربتها بكل صراحة

الحجاب والوسط الفني
الحجاب والوسط الفني
مروج حسني

أكدت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي أن الوسط الفني لا يتقبل الحجاب بشكل حقيقي، مشيرة إلى أن التمثيل بالحجاب أمر صعب، وأن عددًا قليلاً من الفنانات استطعن الاستمرار بعد ارتدائه.


 وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاصيل” إن تجربتها الشخصية كشفت عن مواقف سلبية بعد الحجاب، وإن البعض تغير تجاهها رغم قربهم منها.


وأوضحت أنها لا ترى الفن حرامًا، لكن ترفض الأدوار التي تتعارض مع التزامها الديني،كما عبّرت عن استيائها من عدم تكريم والدها المخرج جلال الشرقاوي بالشكل اللائق، رغم تاريخه الكبير، مؤكدة أنه كان صادقًا وصاحب مبدأ مما عرضه للتجاهل.


 ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

الحجاب التمثيل عبير الشرقاوي الوسط الفني الاعتزال

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