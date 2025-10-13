يوسف الشرقاوي: مصر لديها القدرة على التواصل مع جميع الأطراف لحل القضية الفلسطينية

أكد السفير يوسف الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في وضع الأسس لمعالجة القضية الفلسطينية، وذلك منذ مؤتمر القاهرة للسلام المنعقد في أكتوبر 2023.

وقال يوسف الشرقاوي، خلال لقاء له عبر فضائية “سي بي سي”، أن مصر كان لديها القادرة على التواصل مع جميع الأطراف على الرغم من التناقضات في مواقف الكثير من الدول، مما ساهم في خلق أطار لإنهاء الحرب.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق،أن مصر قد نجحت في تحقيق الأسس التي انطلقت بها في إطار دبلوماسية استباقية.