خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
توك شو

يوسف الشرقاوي: مصر لديها القدرة على التواصل مع جميع الأطراف لحل القضية الفلسطينية

محمود محسن

أكد السفير يوسف الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في وضع الأسس لمعالجة القضية الفلسطينية، وذلك منذ مؤتمر القاهرة للسلام المنعقد في أكتوبر 2023.

وقال يوسف الشرقاوي، خلال لقاء له عبر فضائية “سي بي سي”، أن مصر كان لديها القادرة على التواصل مع جميع الأطراف على الرغم من التناقضات في مواقف الكثير من الدول، مما ساهم في خلق أطار لإنهاء الحرب.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق،أن مصر قد نجحت في تحقيق الأسس التي انطلقت بها في إطار دبلوماسية استباقية.

