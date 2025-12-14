قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جولة الإعادة| الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا عن تصويت المصريين بالخارج
ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في سيدني إلى 16 شخصا
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زيت بذور الكتان يحمي من أمراض خطيرة

زيت بذر الكتان
زيت بذر الكتان
اسماء محمد

يعد زيت بذور الكتان من أكثر المواد الطبيعية المفيدة للصحة حيث يساعد في الوقاية من أمراض عديدة مثل القلب.

ووفقا لما جاء في موقع "فري ويل هيلث" نعرض لكم اهم فوائد زيت بذور الكتان

تقليل الالتهاب


نظراً لاحتواء زيت بذور الكتان على أحماض اوميجا 3 الدهنية، فإنه يُعتقد عموماً أنه يقلل الالتهاب .

أظهر تحليلٌ لعدة دراسات بشرية أن بذور الكتان تحتوي على مركبات مفيدة في خفض مستوى البروتين المتفاعل C ( مؤشر الالتهاب ) لدى بعض المشاركين المصابين بالسمنة، ولكن ليس لدى غير المصابين بها.

في تحليل تجميعي آخر (مجموعة) لـ 12 دراسة، تبين أن زيت بذور الكتان يُقلل من اثنين من مؤشرات الالتهاب، وهما إنترلوكين-6 (IL-6) ومالونديالدهيد (MDA).

تُشير مؤشرات الالتهاب إلى ما يحدث في الجسم، لذا فإن انخفاض مستوياتها يدل على انخفاض الالتهاب أو التورم و مع ذلك، لم يكن لزيت بذور الكتان تأثير يُذكر على مؤشرات الالتهاب الأخرى.

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب


توصي جمعية القلب الأمريكية بإدراج الدهون المتعددة غير المشبعة، مثل زيت بذور الكتان، في نظامك الغذائي و يرتبط تناول كميات معتدلة من هذه الدهون الصحية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

أظهرت الدراسات أن مكملات زيت بذور الكتان يمكن أن تزيد من مستويات أحماض اوميجا 3 الدهنية في الجسم، بما في ذلك حمض الإيكوسابنتاينويك. حمض (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويكحمض (DHA).

يُعدّ كلٌّ من حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) من المركبات الأساسية لتعزيز صحة القلب والوقاية من أمراض القلب.

ويُعتبر حمض ألفا لينولينيك (ALA) أحد المكونات الرئيسية لزيت بذور الكتان، حيث يتحول إلى حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) في الجسم .

تحسين صحة الأمعاء

يتمتع زيت بذور الكتان بخصائص ملينة.وقد أظهرت الأبحاث أن تناول 10 جرامات من بذور الكتان، مرتين يومياً لمدة 12 أسبوعاً، ساهم في تحسين أعراض الإمساك بشكل ملحوظ (وخاصة قوام البراز) لدى المشاركين في الدراسة. 

مرضي الكلى

أظهرت دراسة أجريت على 50 مريضًا يخضعون لغسيل الكلى (وهو علاج نهائي يُستخدم لتصفية الفضلات والماء من الدم) أن تناول مكملات زيت بذور الكتان يوميًا يخفف الإمساك.

القولون

أظهرت دراسة أجريت على 75 شخصاً مصاباً بالتهاب القولون التقرحي ، وهو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية ، أن بذور الكتان عند إضافته لمواد معينة اخرى ساعد في تقليل مؤشرات الالتهاب، وشدة المرض، وضغط الدم، ومحيط الخصر وعلى الرغم من أن بذور الكتان قد تحسن صحة الأمعاء، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات على

زيت بذور الكتان زيت الكتان بذور الكتان فوائد زيت بذور الكتان القلب الوقاية من القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

ترشيحاتنا

حسام عبدالمجيد

رحيل حسام عبدالمجيد وبديل جديد.. الزمالك يخطط لـ ميركاتو يناير

متهم - أرشيفية

خناقة على ثمن مشاريب .. مدرب جيم يطعن أجنبيا ببولاق الدكرور

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة 199 متهما بالهيكل الإداري

بالصور

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

كنز لصحتك.. تناول السلمون مرة أسبوعيا واكتشف فوائده

تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات

فيديو

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد