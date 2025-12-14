زيت بذور الكتان يحمي من أمراض خطيرة

يعد زيت بذور الكتان من أكثر المواد الطبيعية المفيدة للصحة حيث يساعد في الوقاية من أمراض عديدة مثل القلب.

ووفقا لما جاء في موقع "فري ويل هيلث" نعرض لكم اهم فوائد زيت بذور الكتان

تقليل الالتهاب



نظراً لاحتواء زيت بذور الكتان على أحماض اوميجا 3 الدهنية، فإنه يُعتقد عموماً أنه يقلل الالتهاب .

أظهر تحليلٌ لعدة دراسات بشرية أن بذور الكتان تحتوي على مركبات مفيدة في خفض مستوى البروتين المتفاعل C ( مؤشر الالتهاب ) لدى بعض المشاركين المصابين بالسمنة، ولكن ليس لدى غير المصابين بها.

في تحليل تجميعي آخر (مجموعة) لـ 12 دراسة، تبين أن زيت بذور الكتان يُقلل من اثنين من مؤشرات الالتهاب، وهما إنترلوكين-6 (IL-6) ومالونديالدهيد (MDA).

تُشير مؤشرات الالتهاب إلى ما يحدث في الجسم، لذا فإن انخفاض مستوياتها يدل على انخفاض الالتهاب أو التورم و مع ذلك، لم يكن لزيت بذور الكتان تأثير يُذكر على مؤشرات الالتهاب الأخرى.

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب



توصي جمعية القلب الأمريكية بإدراج الدهون المتعددة غير المشبعة، مثل زيت بذور الكتان، في نظامك الغذائي و يرتبط تناول كميات معتدلة من هذه الدهون الصحية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

أظهرت الدراسات أن مكملات زيت بذور الكتان يمكن أن تزيد من مستويات أحماض اوميجا 3 الدهنية في الجسم، بما في ذلك حمض الإيكوسابنتاينويك. حمض (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويكحمض (DHA).

يُعدّ كلٌّ من حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) من المركبات الأساسية لتعزيز صحة القلب والوقاية من أمراض القلب.

ويُعتبر حمض ألفا لينولينيك (ALA) أحد المكونات الرئيسية لزيت بذور الكتان، حيث يتحول إلى حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) في الجسم .

تحسين صحة الأمعاء

يتمتع زيت بذور الكتان بخصائص ملينة.وقد أظهرت الأبحاث أن تناول 10 جرامات من بذور الكتان، مرتين يومياً لمدة 12 أسبوعاً، ساهم في تحسين أعراض الإمساك بشكل ملحوظ (وخاصة قوام البراز) لدى المشاركين في الدراسة.

مرضي الكلى

أظهرت دراسة أجريت على 50 مريضًا يخضعون لغسيل الكلى (وهو علاج نهائي يُستخدم لتصفية الفضلات والماء من الدم) أن تناول مكملات زيت بذور الكتان يوميًا يخفف الإمساك.

القولون

أظهرت دراسة أجريت على 75 شخصاً مصاباً بالتهاب القولون التقرحي ، وهو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية ، أن بذور الكتان عند إضافته لمواد معينة اخرى ساعد في تقليل مؤشرات الالتهاب، وشدة المرض، وضغط الدم، ومحيط الخصر وعلى الرغم من أن بذور الكتان قد تحسن صحة الأمعاء، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات على