عشان تعرف تعالجه صح.. اكتشف أسباب تساقط الشعر

يعاني عدد كبير من الأشخاص من تساقط الشعر لذا من المهم علاج المشكلة من جذورها ومعرفة السبب وعلاجه.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أسباب تساقط الشعر .

التاريخ العائلي

السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هو حالة وراثية تحدث مع تقدم العمر

وتسمى هذه الحالة بالثعلبة الأندروجينية والصلع من النمط الذكوري والصلع من النمط الأنثوي وعادة ما تحدث تدريجيًا وبأنماط يمكن التنبؤ بها، إذ ينحسر خط الشعر وتظهر بقع الصلع عند الرجال وخفة الشعر على طول تاج فروة الرأس عند النساء.

التغيرات الهرمونية والحالات الطبية

يمكن أن تسبب العديد من الحالات تساقط الشعر بشكل دائم أو مؤقت، بما في ذلك التغيرات الهرمونية بسبب الحمل والولادة وانقطاع الطمث ومشاكل الغدة الدرقية.

تشمل الحالات الطبية

داء الثعلبة البقعية، وهو مرتبط بالجهاز المناعي ويسبب تساقط الشعر على شكل بقع، والتهابات فروة الرأس مثل السعفة، واضطراب نتف الشعر المسمى بهوس نتف الشعر.

الأدوية والمكملات الغذائية

يمكن أن يكون تساقط الشعر ناتجًا عن الآثار الجانبية لبعض الأدوية، مثل الأدوية المستخدمة لعلاج السرطان والتهاب المفاصل والاكتئاب ومشاكل القلب والنقرس وارتفاع ضغط الدم وكذلك المعالجة الإشعاعية للرأس.

حدث مسبب للتوتر الشديد

كثير من الناس يُصابون بفقدان الشعر العام بعد عدة أشهر من صدمة جسدية أو عاطفية و هذا النوع من تساقط الشعر مؤقت.

تسريحات الشعر والعلاجات

يمكن للإفراط في تسريحات الشعر أو قصات الشعر التي تسحب شعرك بشدة أن تسبب نوعًا من تساقط الشعر يُسمى ثَعْلَبَة الشَّدّ، على سبيل المثال تضفير الشعر بإفراط.

يمكن أن تتسبب علاجات الشعر التي تستخدم الزيت الساخن وعلاجات الفرد في تساقط الشعر وإذا حصل تندّب، فقد يكون فقدان الشعر دائمًا.