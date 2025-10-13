الرئيس السيسي: قمة السلام تفتح الباب لعهد جديد من السلام والانتصار لمنطقة الشرق الأوسط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التوصل لاتفاق شرم الشيخ لانهاء الحرب غزة، ساهم في إغلاق الصفحة الأليمة في تاريخ البشرية، ويفتح الباب لعهد جديد من السلام والإنتصار لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بقمة السلام في شرم الشيخ، أن إتفاق السلام يمنح شعوب المنطقة غدا افضل، مؤكدا أن القيادة الأمريكية تعاونت وكانت سببا في إنهاء الحرب والصراعات في المنطقة.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه أود اعرب عن تقدير للقيادة الامريكية في ظل ظرف بالغ الدقة في انهاء الحرب المأساوية والتي خسرت معها الإنسانية الكثير.