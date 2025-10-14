عماد النحاس :كنت أتمنى تدريب الأهلي في كأس العالم للأندية

أكد عماد النحاس، المدير الفني الحالي لنادي الزوراء العراقي والسابق بالأهلي، أن الجهاز الطبي للنادي الأحمر لا يتحمل أي مسؤولية عن إصابات اللاعبين الأخيرة.

وأوضح في حديثه عبر قناة MBC مصر 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن تشخيص إصابتي كريم فؤاد ومحمد شكري كان صحيحًا ولم يشوبه أي خطأ مهني.

بدائل هجومية وحلول مطلوبة

تحدث النحاس عن احتياجات الأهلي في الخط الأمامي، معتبرًا أن مصطفى محمد يُعد خيارًا مناسبًا لتعويض غياب وسام أبو علي. كما شدد على أهمية معالجة أزمة الإصابات التي يواجهها المغربي أشرف داري، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك قيمة فنية كبيرة.

تقييم اللاعبين الأجانب

أشاد النحاس بالمحترفين في صفوف الأهلي، قائلًا إن جميع الأجانب الحاليين يستحقون البقاء داخل الفريق. لكنه أشار إلى أن اللاعب عمر الساعي لم يكن جاهزًا بالشكل الكافي لخوض مباريات الأهلي، نظرًا لاختلاف طبيعة اللعب ومتطلبات النادي.

كواليس رحيله عن الأهلي



كشف النحاس أنه علم بقرار رحيله من وليد صلاح الدين بعد التعاقد مع المدرب ييس توروب، معبرًا عن حزنه لأن الأهلي “بيته” وكان قادرًا على تقديم المزيد. وأضاف أن الفريق دائمًا يحتاج إلى مدرب أجنبي، ولو عرض عليه توروب العمل ضمن جهازه لوافق دون تردد.

حلم المشاركة في كأس العالم للأندية

أوضح النحاس أنه كان يتمنى قيادة الأهلي فنيًا في كأس العالم للأندية، ونفى تمامًا رفضه العمل كمساعد مع الجهاز الحالي بقيادة توروب، مؤكدًا أن خدمة القلعة الحمراء شرف في أي موقع.

إشادة بحسين الشحات

اختتم النحاس تصريحاته بالإشادة بحسين الشحات، مؤكداً أنه من أفضل لاعبي الفريق حاليًا ويُظهر تركيزًا كبيرًا داخل الملعب، وكان يستحق المشاركة لدقائق أطول في مباراة الزمالك الأخيرة



