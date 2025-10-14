قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو عندك ضغط عالي ونظرك ضعيف.. تناول هذه المادة فورا
الأمم المتحدة: تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة
عماد النحاس :كنت أتمنى تدريب الأهلي في كأس العالم للأندية
الغندور: معالي ما عندهوش أكل ولا فلوس للسكن.. وصبحي استضافه في منزله
فضل الوضوء قبل النوم.. 8 مكافآت ربانية لا تفوتها
بتوقيع الرئيس السيسي.. البيت الأبيض ينشر وثيقة إعلان ترامب من أجل السلام
تركيا تعلن تخصيص إيرادات مباراة المنتخب مع جورجيا لصالح غزة
أمير قطر: قمة شرم الشيخ خطوة نحو حل شامل للقضية الفلسطينية
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عماد النحاس :كنت أتمنى تدريب الأهلي في كأس العالم للأندية

عماد النحاس
عماد النحاس
رباب الهواري

أكد عماد النحاس، المدير الفني الحالي لنادي الزوراء العراقي والسابق بالأهلي، أن الجهاز الطبي للنادي الأحمر لا يتحمل أي مسؤولية عن إصابات اللاعبين الأخيرة. 

وأوضح في حديثه عبر قناة MBC مصر 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن تشخيص إصابتي كريم فؤاد ومحمد شكري كان صحيحًا ولم يشوبه أي خطأ مهني.

بدائل هجومية وحلول مطلوبة

تحدث النحاس عن احتياجات الأهلي في الخط الأمامي، معتبرًا أن مصطفى محمد يُعد خيارًا مناسبًا لتعويض غياب وسام أبو علي. كما شدد على أهمية معالجة أزمة الإصابات التي يواجهها المغربي أشرف داري، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك قيمة فنية كبيرة.

تقييم اللاعبين الأجانب

أشاد النحاس بالمحترفين في صفوف الأهلي، قائلًا إن جميع الأجانب الحاليين يستحقون البقاء داخل الفريق. لكنه أشار إلى أن اللاعب عمر الساعي لم يكن جاهزًا بالشكل الكافي لخوض مباريات الأهلي، نظرًا لاختلاف طبيعة اللعب ومتطلبات النادي.

كواليس رحيله عن الأهلي
 

كشف النحاس أنه علم بقرار رحيله من وليد صلاح الدين بعد التعاقد مع المدرب ييس توروب، معبرًا عن حزنه لأن الأهلي “بيته” وكان قادرًا على تقديم المزيد. وأضاف أن الفريق دائمًا يحتاج إلى مدرب أجنبي، ولو عرض عليه توروب العمل ضمن جهازه لوافق دون تردد.

حلم المشاركة في كأس العالم للأندية

أوضح النحاس أنه كان يتمنى قيادة الأهلي فنيًا في كأس العالم للأندية، ونفى تمامًا رفضه العمل كمساعد مع الجهاز الحالي بقيادة توروب، مؤكدًا أن خدمة القلعة الحمراء شرف في أي موقع.

إشادة بحسين الشحات

اختتم النحاس تصريحاته بالإشادة بحسين الشحات، مؤكداً أنه من أفضل لاعبي الفريق حاليًا ويُظهر تركيزًا كبيرًا داخل الملعب، وكان يستحق المشاركة لدقائق أطول في مباراة الزمالك الأخيرة


 

عماد النحاس الأهلي أخبار الرياضة أخبار الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب يوقع على اتفاق غزة

نص اتفاق غزة الذي وقع عليه ترامب وقادة العالم في شرم الشيخ

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترشيحاتنا

السبانخ

السبانخ والبروكلي.. سلاح فعّال لتحسين الذاكرة ومقاومة الشيخوخة

سرطان الرئة

تغير شكل أصابعك علامة على مشكلة صحية خطيرة

الكبد

أعراض مرض الكبد الدهني.. القائمة الكاملة

بالصور

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد